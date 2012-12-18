GFI称中国非法资金外流现象严重

路透12月17日（记者Lynnley Browning） - 全球金融诚信组织（Global Financial Integrity）周一称，在截至2010年的10年中，有总计约5.9万亿美元非法资金流出约150个发展中国家，其中以中国为最。

GFI是一家位于美国华盛顿的研究和游说机构。该组织称，这些源于发展中国家逃税、犯罪和腐败的非法资金已重返经济危机之前的水平，在2010年达到近8,590亿美元，接近2008年创下的历史高点8,710亿，之前在2009年曾降至7,760亿美元。

GFI报告中称，在这些发展中国家中，中国非法资金流出规模最大，主要是流向境外避税港或发达国家金融机构。

据称，2010年中国非法资金流出总量4,200亿美元，在截至2010年的10年中总计2.7万亿美元，接近发展中国家总额的一半。

马来西亚名列第二位，2010年非法资金流出超过640亿美元，10年间累计2,850亿美元；墨西哥排第三，2010年510亿美元，10年间共计4,760亿美元。

总体上看，10年外流的这些非法资金接近61%来自亚洲，15%来自西半球，略超过10%来自中东和北非。

GFI指出，非法资金外流现象进一步表明：各国政府应加强互通税收信息、完善反洗钱立法、改善法规防止通过匿名实体隐匿财产，并要求企业披露在其他国家的销售、利润以及纳税信息等。（完）

编译：辛毅 发稿：朱淑珍

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