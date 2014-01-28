中纪委：发生重大腐败案件要一案双查 追究当事人和相关领导责任

路透北京1月28日 -中国中央纪律检查委员会书记王岐山表示，对发生重大腐败案件和不正之风长期滋生蔓延的地方、部门和单位，实行“一案双查”，既要追究当事人责任，又要追究相关领导责任。并要落实各级纪委监督责任，发生严重违纪违法案件的地方、部门和国有企事业单位，要严肃追究纪委的责任。

中纪委网站刊登王岐山在第十八届中央纪律检查委员会第三次全体会议上讲话称，要改进中央和省区市巡视制度。坚决落实中央对巡视工作的新要求，扩大范围、加强力量、加快节奏，做到对地方、部门、企事业单位全覆盖。

“当前滋生腐败的土壤依然存在，反腐败形势依然严峻复杂。不正之风和腐败问题严重损害党的肌体健康，解决不好就会对党造成致命伤害，甚至亡党亡国。”王岐山称。

他指出，坚持以零容忍态度惩治腐败，坚决遏制腐败蔓延势头，严肃查办发生在领导机关和领导干部中贪污贿赂、买官卖官、徇私枉法、腐化堕落、失职渎职案件，严肃查办发生在重点领域、关键环节和群众身边的腐败案件。规范并严格执行党内审查审批程序。

规范并严格执行党政机关国内公务接待管理规定和领导干部工作生活保障制度。完善严禁到风景名胜区开会等各项规定，严肃查处党员领导干部到私人会所活动、变相公款旅游问题。重点纠正领导干部利用婚丧喜庆、乔迁履新、就医出国等名义，收受下属以及有利害关系单位和个人的礼金行为。严禁用公款互相宴请、赠送节礼、违规消费。

2013年，中央纪委对涉嫌违纪违法的中管干部已结案处理和正在立案检查的31人，其中涉嫌犯罪被移送司法机关处理8人。

此前，已有李春城、刘铁男、倪发科、郭永祥、王素毅、李达球、蒋洁敏、王永春、李华林、季建业、廖少华等十余名省部级官员在十八大后被查，显示中共高层正以实际行动显示从严治党、从严治吏的决心。（完）

(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)

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