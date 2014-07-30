《信报》：打虎不手软 反腐靠制度

中国经济信心进一步上升 欧元引人关注--FXTM富拓
国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
（7月30日社评）
酝酿多时又牵连甚广的周永康案，终于有一个比较明确的说法。新华社发布消息指出，监于前政治局常委周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定对其立案审查。简言之，周永康正式沦为另一个「苍蝇老虎一起打」的反腐对象，同时此案亦突破了「刑不上常委」的中国政坛潜规则。
习近平上台以来，三番四次宣示，不反贪防腐，必亡党亡国。为了配合救党救国的上谕，中纪委书记王岐山不负所托，打老虎拍苍蝇卓然有成，大大小小的贪官污吏抓得满箩满筐。如今再加上一个权位最高的周永康，老虎可谓愈打愈大只，反贪腐可谓毫不手软。
尽管如此，人们不禁仍然要问，说了三年三年又三年的官员财产公示制呢？假如没有制度化的防腐政策及反贪条例，富有中国特色的打老虎总容易让人视为蘸上权力斗争的色彩。就以周永康案为例，由于新华社的报导没有明确指出其所犯何罪，惹来分析家猜测事件涉及政治因素恐甚于经济问题。
官员财产公示制是防止舞弊的办法之一，世界各地普遍奉行而且证实有效，然而内地不但迟迟未采纳，反而有要求官员公示财产的民众被关押起来，也有部分官方媒体唱反调，认为有关制度不符中国国情，一旦实施将引起动乱。
纵使国家领导人日后最终决定推出官员申报利益的阳光政策，舆论监察亦是必不可少的，否则相关制度仍将形同虚设。
周永康案既展现中央强力反贪打虎的决心，也反映在权力不受制约之下，腐败官员联群结帮无法无天所造成的骇世祸害，足见制度化的反贪防腐才是救党救国之道。
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国际货币基金组织（IMF）将中国今年经济增长预期上调至6.6%，中国经济信心进一步上升。进入2017年，中国经济表现稳健，第一季度GDP增幅达到6.9%。若国内数据延续积极表现，政府支出继续刺激增长，中国整体经济前景依然令人鼓舞。
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虽说兵不厌诈，但在应对一个核武国家的军事行动之中，竟然使出低级的诈骗伎俩，甚或有可能是自己摆了一个大乌龙，恐怕后果并非「不战而屈人之兵」，反而是弄巧成拙，俨然搬起石头砸自己的脚。说的是美国的所谓「三舰会师」朝鲜半岛，原来一切子虚乌有，流于「斋讲」天花龙凤。