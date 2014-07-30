《信报》：打虎不手软 反腐靠制度

（7月30日社评）

酝酿多时又牵连甚广的周永康案，终于有一个比较明确的说法。新华社发布消息指出，监于前政治局常委周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定对其立案审查。简言之，周永康正式沦为另一个「苍蝇老虎一起打」的反腐对象，同时此案亦突破了「刑不上常委」的中国政坛潜规则。

习近平上台以来，三番四次宣示，不反贪防腐，必亡党亡国。为了配合救党救国的上谕，中纪委书记王岐山不负所托，打老虎拍苍蝇卓然有成，大大小小的贪官污吏抓得满箩满筐。如今再加上一个权位最高的周永康，老虎可谓愈打愈大只，反贪腐可谓毫不手软。

尽管如此，人们不禁仍然要问，说了三年三年又三年的官员财产公示制呢？假如没有制度化的防腐政策及反贪条例，富有中国特色的打老虎总容易让人视为蘸上权力斗争的色彩。就以周永康案为例，由于新华社的报导没有明确指出其所犯何罪，惹来分析家猜测事件涉及政治因素恐甚于经济问题。

官员财产公示制是防止舞弊的办法之一，世界各地普遍奉行而且证实有效，然而内地不但迟迟未采纳，反而有要求官员公示财产的民众被关押起来，也有部分官方媒体唱反调，认为有关制度不符中国国情，一旦实施将引起动乱。

纵使国家领导人日后最终决定推出官员申报利益的阳光政策，舆论监察亦是必不可少的，否则相关制度仍将形同虚设。

周永康案既展现中央强力反贪打虎的决心，也反映在权力不受制约之下，腐败官员联群结帮无法无天所造成的骇世祸害，足见制度化的反贪防腐才是救党救国之道。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。