安永称更多高管愿意行贿促成业务

路透伦敦5月23日电---安永公布的年度全球欺诈调查报告称，越来越多的企业高管愿意通过行贿来赢得或保住业务，对业务增长的渴求盖过了对道德和监管处罚的担忧。

报告指出，表示愿意以行贿来争取业务的大型企业高管的比例从9%升至15%。这种意愿在开拓新市场时更为突出。

安永欺诈调查和争议服务部门全球负责人David Stulb说：“当今市场，在排定主次时，（业务）增长和道德操守有时候会存在冲突。”

“我们发现，当企业在新市场开拓的时候，许多高管会低估这样的风险。董事会必须向管理层施压，要求後者更频繁、更大力度地进行反贪腐风险评估。”

腐败最严重的国家榜单中，排在最前的是哥伦比亚、乌克兰和巴西。但安永称，遍及43个国家的约1,700名受访企业高管中，有三分之一的人称所在国家腐败问题普遍。

受访的400名财务长中，有15%的人承认愿意行贿争取业务，有4%的人表示愿意财报作假。

安永说：“这些高管的绝对数不高，但鉴於他们的职责，他们对企业和董事会构成巨大风险。”（完）

编译：朱淑珍 发稿：王凤昌

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