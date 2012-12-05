背景资料：透明国际2012年“全球清廉指数”排行榜

路透12月5日电---在透明国际2012年全球清廉指数(Corruption Perceptions Index)中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。瑞典位列第四，新加坡排名第五。

德国位居第13位，比2001年前进一名，日本依然排在第17位。美国在2012年排名第19，2011年排名第24。中国2012年的排名为第80，去年为第75位。

2012年对176个国家进行了排名，2011年为183个。评分介於1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。

以下是全球最腐败十个国家和十个最清廉国家

最腐败国家 排名 得分

索马里 174 8

朝鲜 174 8

阿富汗 174 8

苏丹 173 13

缅甸 172 15

乌兹别克斯坦 170 17

土库曼斯坦 170 17

伊拉克 169 18

委内瑞拉 165 19

布隆迪、乍得和海地均排名第165位。

最清廉国家 排名 得分

荷兰 9 84

加拿大 9 84

挪威 7 85

澳大利亚 7 85

瑞士 6 86

新加坡 5 87

瑞典 4 88

新西兰 1 90

芬兰 1 90

丹麦 1 90

来源：路透/透明国际

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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