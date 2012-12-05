背景资料：透明国际2012年“全球清廉指数”排行榜

韩联社称韩国主要反对党寻求弹劾总理
路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透12月5日电---在透明国际2012年全球清廉指数(Corruption Perceptions Index)中，丹麦、芬兰和新西兰在176个国家中排名并列第一，意味着上述国家的政府腐败水平最低。瑞典位列第四，新加坡排名第五。
德国位居第13位，比2001年前进一名，日本依然排在第17位。美国在2012年排名第19，2011年排名第24。中国2012年的排名为第80，去年为第75位。
2012年对176个国家进行了排名，2011年为183个。评分介於1-100之间，分数越低越腐败，分数越高越清廉。
以下是全球最腐败十个国家和十个最清廉国家
最腐败国家 排名 得分
索马里 174 8
朝鲜 174 8
阿富汗 174 8
苏丹 173 13
缅甸 172 15
乌兹别克斯坦 170 17
土库曼斯坦 170 17
伊拉克 169 18
委内瑞拉 165 19
布隆迪、乍得和海地均排名第165位。
最清廉国家 排名 得分
荷兰 9 84
加拿大 9 84
挪威 7 85
澳大利亚 7 85
瑞士 6 86
新加坡 5 87
瑞典 4 88
新西兰 1 90
芬兰 1 90
丹麦 1 90
来源：路透/透明国际
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透首尔2月27日 - 韩联社报道，韩国主要反对党民主党周一称，将联合其他党派寻求弹劾总理黄教安。之前黄教安称针对贪腐丑闻的调查不会延期。
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。
路透柏林2月25日 - 最新的Emnid民调显示，德国总理默克尔领导的保守党派与中左翼德国社会民主党(SPD)的支持率旗鼓相当。目前距离德国联邦选举还有七个月时间。