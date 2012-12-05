国家清廉指数排名希腊在欧盟垫底 中国排名略有下滑

路透柏林12月5日电（记者 Gareth Jones）---透明国际（Transparency International）周三发布年度国家清廉指数，希腊成为欧盟中垫底的国家，排名落到保加利亚之後，因危机期间公众对腐败的愤怒飙升。

该指数还表明，其他处境艰难的欧元区国家排名也不佳，比如意大利，排名落在了罗马尼亚之後。

透明国际敦促欧洲和其他地区的政府采取更多努力，将打击腐败的承诺转化为行动，包括公共招标、政党资助和避税等领域。

“欧盟应重视该指数，要求成员国提供更多信息，承担更多责任。”透明国际欧盟分析师Jana Mittermaier指出，并表示这对近期建立欧洲银行监管的努力也适用。

她认为，司法体系疲软或低效、公共审计服务匮乏以及政府和企业间关系紧密，都是欧洲国家面临的贪腐问题的根源。

透明国际发布的国家清廉指数衡量的是公众对腐败的看法，而不是实际的腐败程度，因大多数腐败案件并不公开。

今年的国家清廉指数共包括176个国家，希腊排名第94，意大利排名第72，保加利亚排名第75，罗马尼亚排名第66。

2011年的国家清廉指数中，希腊排名第80，而保加利亚排名第86，是欧盟中垫底的国家。

中国排名由去年的第75下滑至第80，不过透明国际执行董事Cobus de Swardt指出，中国领导层对忽视腐败的威胁认知更为深刻，包括在国内和海外运营的中国企业。

上个月，中国官方媒体引述中共中央总书记习近平的话报导称，如果腐败问题越演越烈，可能会亡党亡国。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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