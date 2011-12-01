朝鲜首进国际清廉指数榜 排名垫底

俄罗斯总统普京5月将访华--俄新社
路透莫斯科2月9日 - 俄新社引述俄罗斯驻华大使的话报导，俄罗斯总统普京5月将赴中国出席峰会，并计划与中国国家主席习近平举行会谈。(完)
路透柏林12月1日电（记者 Maria Sheahan）---透明国际（Transparency International）周四发布的报告显示，一些阿拉伯国家经历今年稍早的动乱後，对贪污行为的关注度上升。
朝鲜首次被纳入透明国际的年度清廉指数（CPI），并被判定为贪污最盛的国家，和索马里一道在指数排名中垫底。
突尼斯从去年的第59名滑落到73名，CPI得分从4.3降至3.8。CPI指数包括183个国家，以针对贪污的独立调查为基础。
突尼斯是1月"阿拉伯之春"运动的发源地，该国的一波示威活动令前总统本·阿里（Zine al-Abidine Ben Ali）外逃流亡到沙特。这场运动随後扩大蔓延，席卷了埃及、利比亚、叙利亚和也门等国家。
透明国际董事总经理斯瓦特（Cobus de Swardt）告诉路透，"我们目睹了阿拉伯国家爆发的新运动。人们现在不仅在推动基本的人权，还在要求公共责任。缺乏公共责任已经被这些国家的民众视为主要问题。"
埃及的排名从第98位下滑到112名，CPI得分为2.9；叙利亚从127名倒退到129名；也门和利比亚分别排第164和168名，去年则都排在第146名。
CPI的满分为10，今年得分最高的新西兰，为9.5分；紧随其後的是丹麦和芬兰，以9.4的得分并列第二。新西兰自2006年一直蝉联该指数榜首。
索马里和朝鲜的得分均为1.0，朝鲜在该指数推出16年以来首次被纳入其中。斯瓦特称，之前因没有充足的数据，无法将该国纳入其中。
今年约有三分之二的国家，CPI的得分不超过5.0。（完）
编译：侯雪苹 发稿：
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