调查显示政党是全球最腐败机构--透明国际

路透柏林7月9日（记者 Erik Kirschbaum） - 透明国际周二公布的调查显示，全球多数人认为过去两年腐败问题恶化，而且认为2008年金融危机以来各国政府打击腐败的成效下降。

“全球腐败晴雨表”是透明国际进行的最大规模调查，受访者包括107个国家的11.4万人，调查涉及受访者对腐败的看法和认为哪些机构最腐败。

调查发现，全球范围内，各政党被认为是最腐败的机构，得分为3.8。总分为5分，1分代表“不腐败”，5分代表“极为腐败”。

只有23%的受访者认为政府打击腐败有成效，2008年时该比例为32%。

“政客们需要做很多工作才能重新获得信任。（晴雨表）显示政治面临信任危机，人们对执法机构的能力存在切实忧虑。”透明国际在声明中称。

警察在全球腐败机构排行榜上高居第二位，得分为3.7分。紧随其后的是政府官员、议会和司法机构，这些机构的得分都是3.6分。

“受访者认为那些本该管理国家并维持法制的机构是最腐败的，滥用职权并牟取私利，而非为他们所代表和服务的民众着想。”透明国际称。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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