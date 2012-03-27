温家宝：腐败问题依然突出

中国国务院总理温家宝在第五次廉政工作会议上称，当前发生在领导干部中的腐败问题依然突出，要创造条件让人民群众监督政府，今年并要推进行政审批制度及公共资源配置市场化等改革。他说道：''执政党的最大危险就是腐败。这个问题解决不好，政权的性质就可能改变，就会‘人亡政息’。''路透