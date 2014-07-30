香港《经济日报》：中央严办周老虎 反腐路仍漫长

（7月30日社评）

中央昨立案调查前政治局常委周永康，打破刑不上常委的潜规则。中央更将周的党羽一窝端，以震慑官场、挽民众对中共的信心。惟政争之疑仍挥之不去，凸显制度反腐实不容回避。

过去的大案主要都是针对高官个人及有限数量个别亲信，但周案牵连极广，与周有关的四川帮、石油帮以至政法系统，中央都要一查到底，已有近300人被查或被捕，将周及其王国连根拔起。

习近平以空前重拳严办周案，固然是要震慑官场，彰示中央反腐动真格，警告贪官莫以为官位高、后台硬，就任意妄为。惟更关键的，应是习近平对贪腐问题有极大危机感。

有传习近平在2012年中准备接任中共总书记时，曾在党内表明若不能在3年内收复民心，中共有可能在10年内亡党，反映他深知反腐必须尽快做出重大成绩，才能缓减民众对中共腐败的强烈不满，续保中共执政地位。

惟打下周永康此大老虎，民众虽叫好，但仍未免怀疑此仅是中共权斗的副产品。此因中共反腐仍流于政治运动，民众担忧一轮运动过后，又会重蹈过去覆辙，贪腐卷土重来且更趋严重。

故中央拿下周永康虽是反腐里程碑，惟要真正赢取民众对中央，以至中共执政的信心，除要敢于打大老虎，更要从制度着手，建立官员干部不敢贪、不想贪、不愿贪的机制。

中央查办周永康固是反腐重要一步，但仅是漫漫长路的一步，还要再大步建立完善的反贪机制，如此才有望治理深入骨髓的官场腐败，令中国走上政治清明、社会安稳的大道。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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