中国远洋为避免A股被摘牌料出售部分地产资产

农行去年净利增速加快不良率下降 今年把防风险放到更重要位置
路透北京3月29日 - 按资产计中国第三大银行--中国农业银行称，去年净利增速较上年明显加速，且不良贷款率较上年略放缓，显示农行资产质量有所改善，但不良贷款拨备率持续下降，农行强调今年仍要把防风险放到更重要的位置。
路透香港7月31日 - 中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)可能出售部分地产资产，以避免被摘牌。该公司预期上半年净亏损，因全球航运市场低迷。
由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。
中国远洋3月宣布将出售物流部门股权以期扭亏为盈，但周一公司表示，预期今年上半年仍为亏损。尽管上半年净亏损将按年减少70-85%，但可能仍不足以确保全年实现盈利。
分析师称，中国远洋要想2013年盈利，或许需要出售更多资产，最可能是其办公楼。
“该公司仅凭核心业务获利，很难实现全年业绩扭亏为盈，因此持续处置资产才是正当做法，”新加坡大华银行继显证券驻上海分析师Lawrence Li说。
根据巴克莱分析师Jon Windham，2012年中国远洋旗下地产价值约为100亿元人民币(16亿美元)。
中国远洋拒绝就是否计划出售地产资产置评。(完)
(编译 王兴亚；审校 石冠兰)
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