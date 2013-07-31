中国远洋为避免A股被摘牌料出售部分地产资产

2010年8月26日在北京中国远洋总部前拍到的图片。 REUTERS/Barry Huang

路透香港7月31日 - 中国远洋控股股份有限公司(1919.HK)(601919.SS)可能出售部分地产资产，以避免被摘牌。该公司预期上半年净亏损，因全球航运市场低迷。

由于中国远洋已连续两年录得亏损，假如2013年业绩未能扭亏为盈，按上海证券交易所规定，其A股股份可能被实施退市风险警示。

中国远洋3月宣布将出售物流部门股权以期扭亏为盈，但周一公司表示，预期今年上半年仍为亏损。尽管上半年净亏损将按年减少70-85%，但可能仍不足以确保全年实现盈利。

分析师称，中国远洋要想2013年盈利，或许需要出售更多资产，最可能是其办公楼。

“该公司仅凭核心业务获利，很难实现全年业绩扭亏为盈，因此持续处置资产才是正当做法，”新加坡大华银行继显证券驻上海分析师Lawrence Li说。

根据巴克莱分析师Jon Windham，2012年中国远洋旗下地产价值约为100亿元人民币(16亿美元)。

中国远洋拒绝就是否计划出售地产资产置评。(完)

(编译 王兴亚；审校 石冠兰)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。