中远海控拟受让中远海发在建的14艘船舶 总价17.79亿美元

路透上海5月5日 - 中国大型运输企业--中远海运控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周四晚公告称，旗下子公司COSCO (Cayman) Mercury Co., Ltd（中远水星）拟受让关联人中远海运发展股份有限公司(601866.SS)手握的14艘集装箱船舶建造合同，总价款为17.79亿美元。

中远海发(2866.HK)旗下子公司在2015年分别与上海外高桥造船公司和江南长兴造船公司签约，建造六艘21,000标准箱（TEU）集装箱船和八艘13,500TEU集装箱船，约定的建船价款分别为8.4亿美元和9.39亿美元。

中远水星在接手这两份建船合同后，将向中远海发子公司支付其已行支付的款项及利息，共计2.08亿美元。这14艘船舶计划于2018年至2019年交付。中远水星将以自有资金及银行借款支付本次交易项下的价款。中远海控预计本次交易不会对公司的盈利、资产及负债产生任何不利财务影响。

中远海控称，按照本次交易收购集装箱船舶，相比于租用集装箱船舶将更有利于公司及下属公司未来的发展战略及经营效益，预计本次交易将使中远海控下属公司优化船队结构及提升船队的整体竞争力；降低船舶相关运营成本及提升航线市场的市场竞争力；促进节能减排；及有利于提升安全管控及实现协同效应。

而中远海发称，本次交易可进一步优化公司资产结构，减少公司未来资本性开支，预计本次交易不会对公司的盈利、资产及负债产生任何不利财务影响。

中远海控和中远海发均为中国远洋海运集团旗下公司。自国内两大航运集团中远集团和中海集团合并后，旗下上市公司已进行业务梳理，专业化经营，例如集团旗下集装箱运输业务由中远海控旗下的中远海运集装箱运输公司负责。

而前身为中海集装箱运输公司的中远海发则转型为以船舶租赁、集装箱租赁和非航运租赁等租赁业务为核心，以航运金融为特色的综合性金融服务平台。

中远海控A股周四收报5.58元；中远海发收报3.88元。（完）