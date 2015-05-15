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国际财经 | 2015年 5月 15日 星期五 16:40 BJT

希腊正与中远就比雷埃夫斯港合作进行深入磋商--希腊国防部长

路透雅典5月15日 - 希腊国防部长周五表示，该国正与中远太平洋(1199.HK)就促进在比雷埃夫斯港(OLPr.AT)的合作进行深入磋商。比雷埃夫斯港是希腊的最大港口。

中远太平洋目前管理着比雷埃夫斯港的两个集装箱码头，但还有意购买多数股权。希腊政府已经将该港挂牌出售。

“我们就扩大合作在进行深入谈判，包括有关增加铁路网络事宜，”希腊国防部长Panos Kammenos在雅典举行一个经济会议上表示。

希腊已经放行对比雷埃夫斯港51%股权的出售计划，并邀请中远和另外两家投资者在9月之前提出约束性收购提案。(完)

(编译 李春喜 审校 张明钧)

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