中远太平洋收购希腊第一大港多数股权出价增至4亿美元

国海证券公布伪造印章事件处置方案 共承担债券面值167.8亿元
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透雅典1月20日 - 中远太平洋(Cosco Group)(1919.HK)对希腊最大港口股权的出价升至3.685亿欧元(4.02亿美元)，朝着达成交易的方向更近一步。如果达成交易，将促进希腊与国际债权人达成的私有化计划的落实。
希腊私有化机构HRADF的董事会周三举行会议，评估中远太平洋收购比雷埃夫斯港67%股权的出价，理事会表示中远太平洋出价最高，已邀请中远太平洋提交所需的文件，以便将该公司列为优先投资者。
这项交易案如果顺利完成，将成为希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)政府上台后第二大私有化项目。雅典当局在12月与德国Fraport (FRAG.DE)就14个地区机场达成一项12亿欧元租约。
HRADF表示，目前中远太平洋的开价为每股22欧元，根据路透计算，这较周三收盘价12.95欧元溢价69.8%。
根据交易，中远太平洋将取得上述港口的51%股权，剩余的16%将在五年之内以投资港口基础设施建设的形式进行转移。(完)
(编译 陈宗琦；审校 张涛)
路透北京1月19日 - 陷入伪造印章并私签债券交易协议的国海证券周四发布复牌公告称，公司与事涉机构达成处置方案，国海共承担债券面值167.8亿元人民币。
路透上海/北京1月19日 - 人民币兑美元即期周四震荡大幅收跌，中间价则微跌。交易员指出，美联储主席叶伦讲话明显提振美元多头人气，人民币中间价因此小幅调整；午后客盘购汇增加，大行在收盘前出手维稳。而今日人民币流动性已大为缓和，美元/人民币掉期各期限均有所下行。
路透1月19日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:19时，1港元=0.88618人民币)