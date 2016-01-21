中远太平洋收购希腊第一大港多数股权出价增至4亿美元

路透雅典1月20日 - 中远太平洋(Cosco Group)(1919.HK)对希腊最大港口股权的出价升至3.685亿欧元(4.02亿美元)，朝着达成交易的方向更近一步。如果达成交易，将促进希腊与国际债权人达成的私有化计划的落实。

希腊私有化机构HRADF的董事会周三举行会议，评估中远太平洋收购比雷埃夫斯港67%股权的出价，理事会表示中远太平洋出价最高，已邀请中远太平洋提交所需的文件，以便将该公司列为优先投资者。

这项交易案如果顺利完成，将成为希腊总理齐普拉斯(Alexis Tsipras)政府上台后第二大私有化项目。雅典当局在12月与德国Fraport (FRAG.DE)就14个地区机场达成一项12亿欧元租约。

HRADF表示，目前中远太平洋的开价为每股22欧元，根据路透计算，这较周三收盘价12.95欧元溢价69.8%。

根据交易，中远太平洋将取得上述港口的51%股权，剩余的16%将在五年之内以投资港口基础设施建设的形式进行转移。(完)