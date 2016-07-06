中远海运集团将扩大比雷埃夫斯港投入 增加5亿欧元投资（更新版）

（新增公司新闻稿内容）

路透上海7月6日 - 中国远洋海运集团未来将进一步扩大在其收购的希腊最大港口--比雷埃夫斯港(OLPr.AT)的投入，将在现有协议计划投资3.5亿欧元的基础上，增加投资5亿欧元，用于该港邮轮码头、集装箱码头、修造船以及汽车船码头的建设。

该公司周三新闻稿称，该港将建造可停泊目前全球最大豪华邮轮的邮轮码头以及可以容纳1万人的客运中心，打造成世界上最大的邮轮母港之一，并升级集装箱码头设施，使其目标年吞吐量达到1,000万标准箱（TEU），并建设物流仓储设施、加强中欧陆海快线建设，力争将该港发展成为欧洲最大的集装箱港口之一。

另外，中远海运集团还将投资建设30万吨级船坞，提升配套硬件设施，扩大修船规模，积极开拓修理海工设备；投资建造新的停车楼，将该港口的汽车船码头发展成为地中海最大的汽车中转码头。

中远海运集团董事长许立荣指出，这些投资将有望给希腊带来3.1万个就业机会，使希腊的物流产值从目前的4亿欧元上升到25亿欧元；未来中远海运集团将进一步提升比雷埃夫斯港的业务增长和盈利能力。

中远海运集团与希腊资产发展基金周一在北京签署确认函，宣布此前签署的比雷埃夫斯港口管理局（PPA）股权转让协议中列明的交易交割前提条件已经全部满足，意味着中远海运集团收购比雷埃夫斯港67%股权上又迈出决定性一步。

另据希腊雅典通讯社(Athens News Agency)今日稍早引述许立荣称，中远海运集团计划投入约2亿欧元资金用于升级和扩建比雷埃夫斯港，以使该港可容纳更大邮轮，并将升级基础设施以处理集装箱作业。（完）