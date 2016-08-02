未见中国远洋竞标希腊铁路货运中心建设项目--消息人士

路透雅典8月1日 - 接近标案过程的消息人士周一表示，希腊从2008年起就想建造的一处铁路货运中心现仍难以找到投资者。

希腊政府去年启动一项2.5亿欧元(2.8亿美元)投资项目新标案后，原预计中国远洋(601919.SS)会与其他投资者合作投标。这是希腊盼将该国变成欧洲转运中心计划的一部分。

希腊2010年时不得不求助于欧元区伙伴和国际货币基金组织(IMF)以度过债务危机。目前该国仍在努力设法激活经济。

中选的投资者将需建造一座可接入国家铁路网络及希腊最大港口比雷埃夫斯港(OLPr.AT)的转运站，并需运营60年。具约束力的竞标截止时间为周一1300GMT。这个时间今年已两度推迟，以给予投资者更多时间做准备。

两名官员告诉路透，潜在竞购者--中国远洋与希腊房地产开发商Grivalia(GRIr.AT)及希腊National Bank (NBGr.AT)旗下房地产投资公司NBG Pangaea，将不会提交标书。(完)