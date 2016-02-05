中远料将出价收购希腊铁路公司 建立欧洲转运枢纽--消息

路透雅典/上海2月5日 - 两名知情人士指出，中国中远集团继成为希腊最大港口唯一出价竞购买主后，预料将对希腊的铁路网络提出收购报价，继续推进建立欧洲转运枢纽的计划。

买下希腊铁路公司TRAINOSE及比雷埃夫斯港(OLPr.AT)后，中远将拥有连结苏伊士运河的海上通路，及连结至巴尔干半岛、中欧、东欧的铁路网。

行业消息人士表示，受到去年12月与中国海运集团合并之助，中远在希腊的重点，是在航运业备受打击且供应过剩之际，建立市场占有率。

中远上月提出以4亿美元收购比雷埃夫斯港的67%股权，没有其他竞购对手，料将获选拥有优先投资权。

其中一名消息人士称，收购铁路网时可能面临包括美国铁路控股公司Watco等的竞争。此前希腊重新拍卖该铁路，希望吸引更多买家兴趣。TRAINOSE的估计价值以数百万欧元计算。

“中远和Watco都有兴趣，”该匿名消息人士表示。“有个希腊集团也有收购意向，正在寻求合作伙伴。”

中远发言人拒绝对希腊其他资产即将进行的投标置评。她表示，公司相信收购比雷埃夫斯港将提高该港口的竞争力和效率，不过拒绝透露计划详情。

路透无法联络到Watco给予置评，消息人士未透露有收购意向的希腊集团名称。(完)