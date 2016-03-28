中远太平洋与新加坡港务将合资经营新加坡港3-4个新泊位

人民币续大幅收升成交缩量 境内钱紧大量自营盘结汇止损
路透上海/北京1月18日 - 人民币兑美元即期周三继续大幅收升，盘中升破6.83关口，与大涨超460点的中间价共创逾两个月新高。交易员指出，今日监管层或对中间价启动过滤机制，控制人民币涨幅。尽管美元指数日内走升，但境内人民币流动性持续紧张，资金拆借利率大涨，美元/人民币掉期短端亦大幅飙升，抬升了人民币做空成本，大量自营盘结汇止损，推升了在岸人民币汇价。
路透上海3月28日 - 刚完成合并的中国远洋海运集团周一稍晚宣布，旗下码头运营商中远太平洋(1199.HK)与新加坡港务集团签署新的集装箱码头合资经营新协议，双方合资公司将经营新加坡巴西班让港区3-4个新泊位，从而适应目前集装箱运输大船化的趋势。
据中国远洋海运集团副总裁、新闻发言人俞曾港介绍，合资公司将把巴西班让港区经营的两个旧泊位，置换成该港区三至四期码头的3-4个泊位。新的泊位从明年1月开始运作，单个泊位最大年吞吐能力为100万标箱（TEU）。
“船舶大型化趋势非常明显，我们集装箱船从四五千箱/船到现在的两万箱，这迫切需要我们在全球设置枢纽港。”他说，新加坡是知名的国际干线枢纽港，连接东南亚、欧洲和大洋洲的多条航运干线。
合资公司目前经营的两个泊位水深仅-15米，水深、岸线及设放不能满足大船及装运量的需求。新泊位水深-18米，单个泊位岸线长400米，适合停靠18,000标箱左右的大型集装箱船。
中远太平洋总经理邱晋广介绍称，新旧泊位均为租赁经营，旧泊位设施将会出售给新加坡港务局。据初步测算，新泊位的设施收购不需要额外的资本投入。
合资公司中远-新港码头公司（CPT）是其两大股东中远太平洋和新加坡港务集团在2003年组建，各持49%和51%股权。邱晋广还表示，目前公司除新加坡港建立合资公司，还在希腊、埃及和比利时等地投资一些码头，海外码头的运量和盈利贡献占到公司的两成，希望未来能提高到四成。
中远海运集团已成为希腊最大港口比雷埃夫斯港(OLPr.AT)的唯一出价竞购买主，未来有望控股该地中海东部的枢纽港。该集团未来希望在地中海西部以及欧洲的枢纽港战略布局。
中国远洋海运集团是由国内两大航运央企--中远集团与中海集团合并重组而成，总部设在上海。该集团经营船队综合运力8,532万载重吨/1,114艘，排名世界第一。其中，集装箱船队规模158万TEU，居世界第四；乾散货自有船队、油轮船队、杂货特种船队的运力均居世界第一。
重组后的中国远洋海运集团旗下有多家上市公司，包括中国远洋(601919.SS)(1919.HK)、中远太平洋、中海发展(600026.SS)(1138.HK)、中海集运(601866.SS)(2866.HK)，分别对应集装箱运输、港口、油气运输和综合性金融业务。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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