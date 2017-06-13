中远海控以2.03亿欧元购西班牙Noatum港口公司51%股权

路透上海6月13日 - 中远海运控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周一晚公告称，其孙公司中远海运港口西班牙以2.0349亿欧元，收购TPIH Iberia, S.L. U.持有的Noatum港口控股公司51%股权，TPIH公司仍持有Noatum公司（NPH）49%股权。

公告称，待约定条件满足时，TPIH公司有权要求中远海运港口西班牙收购其持有的NPH公司49%股权。TPIH公司的股东包括摩根大通(JPM.N)的关联公司及荷兰金融服务提供商APG集团，双方各持有67%和33%股权。

NPH在西班牙主要从事集装箱码头的开发、运营和管理，主要资产包括Noatum瓦伦西亚港集装箱码头公司（NCTV）和Noatum毕尔巴鄂港集装箱码头公司（NCTB）以及Conterail Madrid和NRTZ Zaragoza两家辅助性铁路场站公司。

其中，NCTV是西班牙瓦伦西亚港最大的集装箱码头，货量和业务稳定。瓦伦西亚港为地中海三大集装箱港口之一，为地中海西部的中转枢纽。NCTB是西班牙毕尔巴鄂港唯一的集装箱码头，是南欧大西洋地区最大和最具现代化的集装箱码头之一。

完成本次交易后，中远海运港口成为NPH控股股东，将进一步完善中远海运港口在地中海地区和欧洲地区的网络布局。NPH拥有的NCTV和NCTB两个集装箱码头将会获得中远海运集运集装箱船队和海洋联盟的业务支持。中远海运港口将有效发挥协同优势，为股东创造价值。

中远海控A股自5月中开始停牌，因控股股东中远海运集团筹划涉及公司的重大事项，停牌前收报5.35元。（完）