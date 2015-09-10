中国远洋签11艘大型集装箱船造船协议 合同金额15亿美元

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月10日 - 中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周三晚间公告称，旗下单船公司当日与四家造船企业共签署11艘集装箱船的造船协议，均为19,000标准箱（TEU）的大型船舶，合同总价15.093亿美元。
中国远洋旗下单船公司分别与关联人南通中远川崎船舶工程公司、大远中远川崎船舶工程公司签署四艘和两艘集装箱船舶的造船协议，协议船价分别为5.412亿美元和2.706亿美元。中国远洋的兄弟公司中远造船在这两家造船企业拥有股份。
中国远洋还与中国两大造船企业--中国船舶工业集团和中国船舶重工集团的子公司签署造船协议，由中国船舶(600150.SS)旗下外高桥船厂承建三艘集装箱船，协议船价为4.185亿美元，由中国重工(601989.SS)旗下大连重工承建两艘，协议船价为2.79亿美元。
以上共11艘船舶均将于2018年交付。中国远洋称，本次造船，买方将以自有资金和银行借款支付造船协议项下的应付价款。本次签署造船协议旨在持续提升公司集装箱船队运力规模，优化船队结构。
中国远洋因其母公司正筹划涉及公司的重大事项，自8月初起连续停牌，上一交易日其A股收在11.63元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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