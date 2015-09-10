中国远洋签11艘大型集装箱船造船协议 合同金额15亿美元

路透上海9月10日 - 中国远洋控股股份有限公司(601919.SS)(1919.HK)周三晚间公告称，旗下单船公司当日与四家造船企业共签署11艘集装箱船的造船协议，均为19,000标准箱（TEU）的大型船舶，合同总价15.093亿美元。

中国远洋旗下单船公司分别与关联人南通中远川崎船舶工程公司、大远中远川崎船舶工程公司签署四艘和两艘集装箱船舶的造船协议，协议船价分别为5.412亿美元和2.706亿美元。中国远洋的兄弟公司中远造船在这两家造船企业拥有股份。

中国远洋还与中国两大造船企业--中国船舶工业集团和中国船舶重工集团的子公司签署造船协议，由中国船舶(600150.SS)旗下外高桥船厂承建三艘集装箱船，协议船价为4.185亿美元，由中国重工(601989.SS)旗下大连重工承建两艘，协议船价为2.79亿美元。

以上共11艘船舶均将于2018年交付。中国远洋称，本次造船，买方将以自有资金和银行借款支付造船协议项下的应付价款。本次签署造船协议旨在持续提升公司集装箱船队运力规模，优化船队结构。

中国远洋因其母公司正筹划涉及公司的重大事项，自8月初起连续停牌，上一交易日其A股收在11.63元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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