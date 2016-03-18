中国远洋海运与淡水河谷签署27年铁矿石运输协议

路透上海3月18日 - 中国远洋海运集团与巴西淡水河谷 (VALE5.SA)签订了27年的运输协议，中国远洋海运集团每年将为淡水河谷运输1,600万吨铁矿石。

中国远洋海运集团在一份声明中称，此项协议是双方周五在北京于一仪式上签署的。(完)