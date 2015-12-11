中海集团和中远集团实施重组--中国国资委

中国车企和谐富腾计划投资17亿美元在南京建厂 生产电动汽车
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透北京12月11日 - 中国国资委周五发布公告称，经报国务院批准，中国远洋运输（集团）总公司与（集团）总公司实施重组。
路透此前报导，中远集团及中国海运于今年8月为二者的合并进行协商。两大集团旗下的上市公司包括中国远洋(601919.SS)(1919.HK)以及中海发展(600026.SS)(1138.HK)等均自8月10日起暂停交易。（完）
(发稿 马蓉; 审校 黄凯)
路透北京1月19日 - 中国电动汽车创业公司和谐富腾(Future Mobility)计划在中国南京设厂，投资规模为116.4亿元人民币(17亿美元)，旨在抓住中国及其他地区电动汽车需求上升的机会。
路透上海1月20日 - 中国紫光集团官网透露，该集团计划投资2,600亿元人民币在江苏南京建设半导体产业基地及新IT投资与研发总部项目，其中约300亿美元投向半导体基地，项目主要产品为3D-NAND FLASH（闪存）、DRAM存储芯片等。
路透北京1月19日 - 大众汽车中国区CEO海兹曼(Jochem Heizmann)周四称，大众汽车计划2018年与中国安徽江淮汽车(JAC Motors)合作生产出首批汽车，期待双方的合资公司能在今年上半年获得政府批准。