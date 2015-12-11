中海集团和中远集团实施重组--中国国资委

路透北京12月11日 - 中国国资委周五发布公告称，经报国务院批准，中国远洋运输（集团）总公司与（集团）总公司实施重组。

路透此前报导，中远集团及中国海运于今年8月为二者的合并进行协商。两大集团旗下的上市公司包括中国远洋(601919.SS)(1919.HK)以及中海发展(600026.SS)(1138.HK)等均自8月10日起暂停交易。（完）