中远海运港口以资产和现金增持青岛港国际股份 总对价58亿元

路透上海1月23日 - 中国中远海运控股股份有限公司(601919.SS)上周六公告称，控股子公司中远海运港口(1199.HK)的全资子公司上海中海码头发展公司拟以57.99亿元人民币，认购青岛港国际(6198.HK)增发的10.155亿股非流通内资股，中海码头将以资产和现金作为支付对价。

为确保公众持股符合法律规定，青岛港国际拟面向公众配售发行至多2.43亿股H股，预计于上述收购事项前发生，尚待取得股东会批准。上述交易及H股配售完成后，中远海控(1919.HK)将间接持有青岛港国际11.115亿股股份，持股比例由2.01%增至18.41%。

目前青岛港国际已委任中信证券(600030.SS)(6030.HK)为其首次公开发行A股的辅导机构，去年11月中国证监会青岛监管局已受理其上市辅导登记。

公告显示，本次青岛港国际增发价折合为每股5.71元。上海中海码头以青岛前湾码头20%股权作价31.99亿元，其余26亿元以现金支付。

青岛前湾码头是三方合资公司，除了上海中海码头外，PTS（控股）和青岛港国际分别持股49%和31%股权，2015年该公司净利为13.14亿元。

中远海运港口还与青岛港国际签署战略合作协议，青岛港国际将在交易完成后，中远海运港口将获青岛港国际一名董事席位及有权提名一名总裁助理。双方将致力将青岛港打造成东北亚国际航运中心，并共同投资海外港口码头项目，包括阿联酋阿布扎比哈里发港二期集装箱码头项目。

中远海控指出，对于境内大型港口的投资和战略合作，将有助于中远海运港口加强在大中华地区的领先地位，同时符合中远海运港口加强对码头资产控制力的战略。而将持有运营青岛港单一集装箱码头的公司的股权转变为增持有青岛港国际的股份可以有效的扩大中远海运港口在青岛港区的影响力，并使得中远海运港口能够参与整个青岛港区的管理。

青岛港位于东北亚港口圈的中心位置，2015年青岛港在中国港口的货物吞吐量排名中位居第六，在集装箱吞吐量排名中位居第四。

青岛港国际上周五收报3.88港元，过去一个月累计下跌0.3%。（完）