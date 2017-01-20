中海油服预计去年净亏损117亿元 行业全面复苏尚需时日

路透香港1月20日 - 中国最大离岸钻井服务商--中海油田服务(2883.HK)(601808.SS)称，预计去年度净亏损达117亿元人民币，主要受油价低迷拖累；尽管油价逐步恢复，公司认为行业全面复苏尚需时日。

据周四晚间的公告，按香港财务准则，预计2016年度全年净亏损117亿元，但与上半年净亏损84亿元比较，下半年净亏损收窄至33亿元。2015年度净利则为10.7亿元。

中海油服表示，去年油价低迷使得国际石油公司持续大幅削减资本性支出，对油田服务行业造成较大冲击，该公司的业务工作量和服务价格均出现不同程度下降。另一方面，公司计提固定资产和商誉减值准备及应收账款坏账准备，加之第四季度常规季节性因素影响，导致业绩出现亏损。

展望2017年，中海油服称，在油价逐步恢复的大背景下，预期今年的板块工作量和部分业务的服务价格会有不同程度的上升，然行业的全面复苏尚需时日，因此需要进一步压缩资本开支，预算今年资本开支为25亿元左右，主要用于原已在建项目。

此前中海油服主要客户兼同系的中国海洋石油(0883.HK)称，基于油价趋势以及为了支持可持续发展，2017年资本支出预算定为600-700亿元，按年增加19-39%，其中接近七成用于开发。

中海油服H股盘初跌逾3%后收窄，香港时间09:40，该股跌0.77%，报7.69港元。（完）

欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)(here)