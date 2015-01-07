中哥建立战略伙伴关系 中国扩大在中美影响力

今年中国外贸环境略转好但仍严峻 进出口有望回稳向好--商务部
路透北京5月4日 - 中国商务部周四发布报告称，2017年中国外贸发展面临的环境有望略好于过去两年，但形势依然严峻复杂，实现全年进出口回稳向好目标需要付出艰苦努力。
路透哥斯达黎加1月6日（记者 Zach Dyer） - 哥斯达黎加政府周二声明中称，中国与哥斯达黎加同意建立战略伙伴关系。这是中国扩大在中美影响力的又一迹象，有助中国企业在该地区站稳脚跟。
声明中称，哥斯达黎加总统路易斯·吉列尔莫·索利斯在中国访问期间表示，哥斯达黎加希望成为中国的永久、长期合作伙伴，并将探讨在哥斯达黎加设立经济特区吸引中国企业的可行性。
索利斯未提供多少细节，但称未来在该经济特区可能生产汽车和太阳能面板。他补充道，两国关于经济特区的可行性研究将在2015年10月底前完成。
这是索利斯去年当选以来首次对中国进行正式访问。（完）
编译：朱淑珍 发稿：王燕焜
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