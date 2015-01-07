中哥建立战略伙伴关系 中国扩大在中美影响力

哥斯达黎加总统路易斯·吉列尔莫·索利斯2015年1月6日在北京与中国国家主席习近平出席签字仪式。 REUTERS/Andy Wong/Pool

路透哥斯达黎加1月6日（记者 Zach Dyer） - 哥斯达黎加政府周二声明中称，中国与哥斯达黎加同意建立战略伙伴关系。这是中国扩大在中美影响力的又一迹象，有助中国企业在该地区站稳脚跟。

声明中称，哥斯达黎加总统路易斯·吉列尔莫·索利斯在中国访问期间表示，哥斯达黎加希望成为中国的永久、长期合作伙伴，并将探讨在哥斯达黎加设立经济特区吸引中国企业的可行性。

索利斯未提供多少细节，但称未来在该经济特区可能生产汽车和太阳能面板。他补充道，两国关于经济特区的可行性研究将在2015年10月底前完成。

这是索利斯去年当选以来首次对中国进行正式访问。（完）

编译：朱淑珍 发稿：王燕焜

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