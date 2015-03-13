哥斯达黎加图里亚尔瓦火山大规模喷发

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透圣何塞3月12日 - 哥斯达黎加图里亚尔瓦火山（Turrialba）周四发生约20年来最强烈喷发，火山灰最高喷达1,000米高空，地方当局已开始疏散周边居民。
图里亚尔瓦火山周四喷发四次，火山灰波及50公里外的首都圣何塞部分地区，圣何塞机场关闭。这是图里亚尔瓦火山自1996年以来最强烈喷发。
“作为预防措施，我们已建议疏散民众和小动物。最近的喷发非常强烈。”哥斯达黎加火山和地震观测站（Obsivori）发言人称。
哥斯达黎加应急部门已下令封闭该火山附近的公路，并对火山周边半径约1英里范围进行疏散。（完）
编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。