哥斯达黎加图里亚尔瓦火山大规模喷发

路透圣何塞3月12日 - 哥斯达黎加图里亚尔瓦火山（Turrialba）周四发生约20年来最强烈喷发，火山灰最高喷达1,000米高空，地方当局已开始疏散周边居民。

图里亚尔瓦火山周四喷发四次，火山灰波及50公里外的首都圣何塞部分地区，圣何塞机场关闭。这是图里亚尔瓦火山自1996年以来最强烈喷发。

“作为预防措施，我们已建议疏散民众和小动物。最近的喷发非常强烈。”哥斯达黎加火山和地震观测站（Obsivori）发言人称。

哥斯达黎加应急部门已下令封闭该火山附近的公路，并对火山周边半径约1英里范围进行疏散。（完）

编译：侯雪苹 发稿：朱淑珍路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。