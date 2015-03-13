哥斯达黎加图里亚尔瓦火山大规模喷发

哥斯达黎加图里亚尔瓦火山（Turrialba）周四发生约20年来最强烈喷发，火山灰最高喷达1,000米高空。火山灰波及50公里外的首都圣何塞部分地区，圣何塞机场关闭，这是图里亚尔瓦火山自1996年以来最强烈喷发。哥斯达黎加应急部门已下令封闭该火山附近的公路，并对火山周边半径约1英里范围进行疏散。路透