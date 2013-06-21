哥斯达黎加暂停与中石油合作扩建莫印炼厂项目

(本文由路透中文网编译提供)

路透哥斯达黎加圣何塞6月20日 - 哥斯达黎加官员周四称，该国已暂停与中石油合资扩建加勒比沿岸莫印炼油厂的计划，因进行该项目可行性研究的中国寰球工程公司是中石油下属企业。

哥斯达黎加审计长办公室调查部门负责人坎珀斯(Navil Campos)说：“我们发现该项目违反了合资公司协议条款之一，因为可行性研究是由与中方企业(中石油)有关联的公司进行的，而这是双方签署的协议里明确禁止的。”

莫印炼厂改造计划旨在改善炼油品质，并提高产量。

记者未能联系到寰球工程公司置评。

坎珀斯称，可行性研究中还存在其他不足之处，譬如未包括对改造整体成本的估计以及风险分析。

哥斯达黎加能源部长卡斯特罗(Rene Castro)称，当局宣布消息后几小时，哥斯达黎加国家石油公司(Recope)负责人比利亚洛沃斯(Jorge Villalobos)辞职。Recope是该合资项目哥方企业。

哥斯达黎加政府称，已要求Recope另找一家公司来进行可行性研究。卡斯特罗称，仍可能与中石油联合推进该项目。(完)