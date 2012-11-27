哥斯达黎加：医疗旅游方兴未艾

2012年11月1日，在哥斯达黎加圣约瑟的一家牙科诊所，牙医为加拿大的Marlene Trithardt作术前准备。 REUTERS/Juan Carlos Ulate

路透圣约瑟11月26日电(记者 Isabella Cota)---当加拿大房屋清洁工Marlene Trithardt需要换牙时，为了省钱，她没有找阿尔伯塔省当地的牙医，而是直接飞往哥斯达黎加沿海。

由於价格较为低廉，越来越多的北美人转而向南求医问药，Trithardt只是其中一员。医疗收入占到哥斯达黎加国内生产总值的近0.8%。

57岁的Trithardt表示：“我选择来这里是因为我发现阿尔伯塔省的价格比哥斯达黎加高出了大约80%。”她一年的收入为3万美元。

她的医疗费为4,000美元。但即便加上机票、两周的住宿和餐饮费用，总支出也不到1万美元。Trithardt说，在加拿大光看牙一项就要1万美元。

此外，Trithardt还需要几天时间参观哥斯达黎加的国家公园。

去年，大约有4万名游客出於医疗目的访问哥斯达黎加，2010年的人数为3.6万，2009年为3万。哥斯达黎加旅游机构ICT的数据显示，这种游客多数为美国人和加拿大人。

哥斯达黎加国际医疗推广理事会Promed主管Massimo Manzi表示，其中有1.5万人前来看牙。

Manzi估计，2011年，医疗旅游为该国的医疗业带来1.96亿美元收入，而患者在住宿、餐饮、旅行和购物方面贡献了8,400万美元。2011年，哥斯达黎加的医疗旅游收入总额为2.8亿美元，2010年为2.52亿美元。

印度、巴西、巴拿马和墨西哥也是医疗旅行的目的地，但哥斯达黎加临近美国，这成为其相比亚洲和南美其他地方所独有的优势。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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