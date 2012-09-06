哥斯达黎加7.6级强震 至少两人死亡

韩国代总统办公室称不会延长特别检察官的调查期
路透首尔2月27日 - 韩国代总统黄教安办公室称，特别检察官对牵涉总统朴槿惠的贪腐丑闻调查不会延长至截止日期2月28日之后。
路透哥斯达黎加圣约瑟9月5日电（记者 Isabella Cota）---哥斯达黎加周三发生强烈地震，引发山体滑坡，建筑物倒塌，造成至少两人死亡，相关部门还一度发出海啸预警。
这是哥斯达黎加最近20多年来发生的最大一次地震，已在首都地区引起恐慌。地震造成电力供应及通讯中断，一家位於太平洋沿岸的医院全部撤离。
红十字会称，这地地震震级为里氏7.6级，震中位於西北省份瓜纳卡斯特（Guanacaste），地震造成当地两人死亡。
哥斯达黎加电视台报导称，有22人因在地震中受伤接受了治疗，但红十字会未对此予以证实。
这是该国自1991年以来发生的最大一次地震，尼加拉瓜和巴拿马也有震感。1991年哥斯达黎加遭遇7.6级地震，造成47人死亡。
瓜纳卡斯特省警方负责人Rafael Angel Araya称，当地校舍和住房受损严重，许多居民在发布海啸预警後离家躲避。
太平洋海啸预警中心（Pacific Tsunami Warning Center）起初发布了海啸预警，涉及范围包括哥斯达黎加、尼加拉瓜和巴拿马的太平洋海岸地区，但之後又取消了海啸预警。该中心之前还曾警告，墨西哥和秘鲁也可能发生海啸。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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