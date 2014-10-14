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中国财经 | 2014年 10月 15日 星期三 07:20 BJT

好市多通过阿里巴巴旗下天猫国际进军中国市场

路透10月14日 - 批发零售业者好市多(Costco Wholesale)(COST.O)表示，将通过阿里巴巴(BABA.N)旗下的天猫国际首度进军中国市场。

好市多周二发布声明指出，网路商店瞄准中国的消费者。该公司在中国的网路商店将初步提供食品及医疗等一系列产品，提供最具竞争力价格。

好市多表示，将持续引进新产品及品牌给中国消费者，而天猫的仓储将协助缩减物流成本及交货时间。(完)

(编译 张明钧; 审校 龚芳)

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