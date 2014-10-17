重发-《分析》好市多从电商借道进军中国市场，避免重蹈沃尔玛覆辙

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路透芝加哥10月16日（记者 Nandita Bose） - 美国零售商好市多(Costco Wholesale) 周二宣布在阿里巴巴 旗下的天猫平台开设旗舰店，向中国消费者直接销售各类商品。该公司此举旨在借助了解中国市场的团队和低成本的架构，避免甚至让全球最大零售商沃尔玛 都连连遇挫的失误。

许多在中国设有业务的国际零售商，都曾想方设法寻求符合中国消费者口味的产品组合和店面设计。除了沃尔玛以外，百思买 、eBay 以及其他零售商在中国市场的表现都让人失望。中国是全球增速最快的消费市场之一。

好市多在天猫开设旗舰店，旨在协助公司研究消费者的购物习惯，且没有实体店成本，风险大大减少，彰显了在华扩大业务的一种新方式。

“这表明好市多从沃尔玛等企业的失误中还有家得宝 等被迫退出中国市场的企业身上吸取了教训，”Colliers International零售服务业务部门的Anjee Solanki说。

二季度沃尔玛在华销售增长1.1%，但关键的同店销售数据却下降1.6%。沃尔玛国际业务主管David Cheesewright周三在投资者大会上承认中国业务经营了17年后情况依然不理想。“我们仍将重点放在建立基础上，”他说。

尽管困难重重，但根据咨询公司Kantar Retail的数据，沃尔玛已经成为了中国第三大零售商，排在高鑫零售和华润创业之后。

**试水**

好市多决定与阿里巴巴合作，目的是为了让公司借助天猫在中国的人气。中国咨询机构艾瑞7月时预测，2014年中国网络市场交易规模将达2.76万亿元（4,466亿美元），较2013年增长45.8%。

越来越多的企业纷纷进驻天猫开店。目前进驻该平台的品牌超过10万个，其中的进口品牌有大约2,000个。天猫是全球增速最快的B2C平台之一，在中国市场占有50%的份额。

“网店是很强大的工具，可帮助零售商实现想通过实体店要做的事情，”安永零售策略与客户接触部门执行负责人Marcie Merriman说。

好市多在中国网店将出售旗下高知名度且利润丰厚的Kirkland自有品牌商品，该品牌包括了从男士衬衫到洗衣液等门类非常齐全的商品，主要针对注重生活质量的中国消费者。

尽管如此，与沃尔玛控股的一号店之间的价格战将会非常激烈。好市多在开幕特惠中推出的Sensodyne四只装牙膏价格为145元人民币，而一号店上价格为109元。

好市多选择与阿里巴巴合作，也并非没有风险。

该公司的计划是依赖天猫的仓库来降低物流成本并缩短送货时间，这可能会产生沃尔玛曾面临的类似物流问题。

“让阿里巴巴负责他们的许多供应链，短期而言是很好的解决方案，”Solanki说。“但在中国，供应链方面的（产品）安全是大问题，需要管理好。”（完）