独家：汉高、露华浓及科蒂准备出价竞购宝洁美容品牌--消息

路透4月15日 - 据消息人士指出，汉高(HNKG_p.DE)、露华浓(REV.N)及科蒂(COTY.N)等三家个人护理及化妆品公司，正在准备对宝洁(P&G)(PG.N)的部份美容事业出价收购。

第一轮出价期限为下周，消息人士周三称，这三家公司正与投行讨论出价。宝洁若成功出售美容业务，将可专注于获利更佳的旗下消费商品品牌。

消息人士称，汉高有意买下宝洁的美发事业；由于此事尚未公开，消息人士不愿具名。消息人士称，基于一年未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)约5亿美元计算，宝洁的美发事业价值约70亿美元。

露华浓则看中宝洁的化妆品事业。消息人士称，这块业务的一年EBITDA约为3.5亿美元。

消息人士称，科蒂料有意收购宝洁的香水部门，但也可能对宝洁的化妆品事业有兴趣。

消息人士指出，宝洁的香水部门EBITDA约为2.5亿美元。

宝洁的美容事业品牌整体价值可能在100-120亿美元，目前仍不清楚宝洁会希望包裹出售或是拆开分售。消息人士并称，宝洁也有可能会决定取消出售计划，改将美容部门独立分家。

宝洁及露华浓的代表人士拒绝评论。科蒂及汉高尚未回覆置评要求。

根据宝洁执行长A.G. Lafley的削减成本策略，公司打算出售部分美容品牌。

公司表示，将集中经营70-80个“核心”品牌，这些品牌过去三年占到销售总额的90%，对整体获利的贡献率超过95%。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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