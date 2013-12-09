十二五年均消费增长14%左右目标有望实现--高虎城

路透北京12月9日 -中国商务部部长高虎城周一表示，“十二五”（2011-2015年）前两年社会消费品零售总额年均增长15.7%，2013年增速放缓，但仍会增长13%以上，预计2015年社会消费品零售总额可达30万亿元，“十二五”年均增长14%左右目标有望实现。

商务部网站援引他的话称，今年前10个月消费增速放缓，主要是受居民收入增长乏力、部分直接刺激消费的政策陆续退出、高端消费及集团消费回落、消费环境尚不完善等多种因素共同影响。

“从目前情况看，后两个月消费市场将继续保持稳中加快的走势，预计全年社会消费品零售总额将增长13%以上。从历史数据分析，今年的消费增速仍将处于近10年来平稳较快的增长区间，我认为这个增速是不低的。”高虎城称。

今年1-10月，社会消费品零售总额增长13%，扣除价格因素，实际增长11.4%，增速比上年同期分别放缓1.1和0.4个百分点。

高虎城指出，中国消费市场仍有巨大的增长空间，把握消费发展的新趋势，推动网络消费、服务消费、热点商品消费，尤其是新型电子产品、智能型家电、节能型汽车、环保型家居建材等热点，促进奥特莱斯、社区商业中心、乡镇商贸中心等仍具有较大潜力和发展空间的业态发展。

他指出，到2020年，基本建立起统一开放、竞争有序、安全高效、城乡一体的现代流通体系，社会消费品零售总额将突破50万亿元人民币，最终消费率有望达到55%左右，消费对国民经济的拉动作用将进一步增强。（完）

(发稿 沈燕; 审校 黄凯)

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