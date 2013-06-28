纽约期市：期棉受农业部报告推动收涨，本季录得一年来最大季度跌幅

澳新汇市：澳元和新西兰元下跌，受地缘政治风险和美元涨势影响
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透纽约6月28日 - 期棉周五在震荡交投中小幅收涨，因美国农业部公布2013/14作物年度棉花种植面积预估略低于预期。
本季期棉收跌4%，为一年来最大季度跌幅，因4月和3月期棉价格均大幅走低，当时，投机客出脱看涨押注，因中国买盘消退且对供应紧缺的担忧缓解。
交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.13美分，或0.15%，报每磅84.01美分。7月9日到期的7月期棉合约 收报每磅82.71美分，日内下跌0.42美分，或 0.5%。
在对春播的最后评估中，美国农业部将棉花播种面积预估从3月时预期的1,002.6万英亩上调至1,025.1万英亩。
Knight Futures的棉花市场专家Sharon Johnson表示，上调的幅度不及多数市场人士的预期。
对棉花种植面积的最新预估仍是2009年以来最低，确认了从8月开始的作物年度，美国棉花种植面积将是数十年来最低之一的预期。(完)
路透悉尼/惠灵顿4月10日 - 澳元和新西兰元兑美元周一触及多周低点，因投资者风险厌恶情绪升温，纷纷涌向更全的资产；同时美元在美国联邦储备理事会(美联储)官员发出关于进一步升息的评论后上扬。
路透香港4月10日 - 香港金融管理局（HKMA）称，2017年度员工的整体固定薪酬（基本薪酬）调高2.8%，并按表现发放奖励及浮动薪酬。
路透北京4月10日 - 中国银行间债市周一现券收益率小幅上行，国债期货低开低走。交易员称，美联储（FED）缩表计划导致美债收益率走高，冲击国内现券人气，现券跟随期货弱势震荡；今日在香港交易所首日上市的五年期国债期货成交稀少，对国内债市未有影响。