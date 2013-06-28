纽约期市：期棉受农业部报告推动收涨，本季录得一年来最大季度跌幅

路透纽约6月28日 - 期棉周五在震荡交投中小幅收涨，因美国农业部公布2013/14作物年度棉花种植面积预估略低于预期。

本季期棉收跌4%，为一年来最大季度跌幅，因4月和3月期棉价格均大幅走低，当时，投机客出脱看涨押注，因中国买盘消退且对供应紧缺的担忧缓解。

交投最活跃的12月期棉合约 收涨0.13美分，或0.15%，报每磅84.01美分。7月9日到期的7月期棉合约 收报每磅82.71美分，日内下跌0.42美分，或 0.5%。

在对春播的最后评估中，美国农业部将棉花播种面积预估从3月时预期的1,002.6万英亩上调至1,025.1万英亩。

Knight Futures的棉花市场专家Sharon Johnson表示，上调的幅度不及多数市场人士的预期。