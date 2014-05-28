热点聚焦：仓库排队越来越长 棉花重蹈铝市后尘？

综述：人民币汇价止稳搭配慢牛行情 A股料渐吸引国际资金汇聚
路透台北4月21日 - 人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。
路透纽约5月28日 - 棉花贸易商从美国仓库提货要等上数月时间。这种情况正在加剧供应紧张，令人担忧棉花市场正受制于仓储环节，重演先前导致铝市交易深陷危机的仓储游戏。
棉花库存降至逾七年来的最低季节性水平，棉价大涨，所以今年拥有仓储棉花的贸易商纷纷提出库存，准备利用价格上升之机大赚一笔。但12家贸易商、买家和仓库运营商表示，有些仓库运营商却千方百计拖延出库速度，以便能继续收取仓储费用。
多年来这个问题一直在断断续续地困扰该市场，今年更是变本加厉，从美国德州卢博克市到田纳西州孟菲斯市的仓库都存在这个问题。虽然出库迟滞现象未获得普遍的报导，但贸易商表示，目前问题是现行的最低出货速度规定于2004年开始实施以来最严重之列。
“由于棉花需要数月才能达到买家手里，美国棉商与种植商正在错过销售良机，”美国加州贝克尔斯菲市中型棉商Jess Smith & Sons Cotton的副总裁Kevin McDermott表示。
全球第二大棉花贸易商新加坡奥兰国际(OLAM.SI)，以及其它贸易商呼吁采取措施，以迫使仓库运营商尽快释出棉花。
那些拥有仓库的业者，包括独立仓库运营商、棉农合作社和贸易商，表示他们的出货速度完全符合政府规定。
但棉花种植者仓储协会(Cotton Growers Warehouse Association)承认，通过拖延出货来获得更多收入的可能性是存在的。该协会代表着附属于棉农合作社的仓储业务。
这是因为出库速度只规定了最低的棉花出库要求。只要仓库遵循这个最低要求，就没有违反规定。
“我们正在寻找办法，通过制度或通市场渠道，向提供良好服务的仓库提供奖励，打击为牟利而囤积棉花的仓库，”该协会的执行董事Andrew Jordan表示。
面对行业的压力，美国农业部(USDA)准备自下月开始加强监管。USDA监管着全国超过300家仓库。不过批评人士称，需要采取更多措施加快棉花流入市场的速度。
目前并不清楚究竟有多少棉花卡在等候的队伍中，市场消息人士不肯指明哪些仓库等候时间最长。各仓库储存量大小不一，从1,000-500,000包都有。
数位买家称，今年路易斯安那州一直是壅堵的热点，该州距离美国部分主要棉纺厂和运输枢纽很近。
由于厂家是配合即时生产制度(just-in-time)进行采购，棉花库存很低，而且价格波动不稳，交易员担心如果他们的棉花卡在排队长龙中，他们会因短缺而措手不及，最终不得不支付高价从其他渠道获取供应。
全球最大棉花贸易商--路易达孚，也是美国最大的贸易兼仓储运营商，该公司在美国八个州至少拥有18个仓库。至于其他贸易商，Ecom Agroindustrial至少拥有六个仓库，嘉吉和Olam各有三个仓库。来宝集团(NOBG.SI)至少也有三个，但该公司拒绝置评。其他公司对置评要求未作出回复。
棉花排队现象与金属铝仓储面临的问题相似，有时候铝买家需要等候长达两年时间才能提货。美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)正在对铝市场的问题进行调查。
浏览美国棉花价格和库存图表，请点选：link.reuters.com/fep59v
**铝市场解密**
棉花市场的拥堵程度并不像铝市场那般紧迫，但问题都大同小异。
仓库运营商提供租金折扣等激励措施来吸纳棉花和铝。在经济下行时期，这些交易对于手头有富余原材料的商人而言是有利可图的。
但当出口需求在2013年底升高且交易商急于在价格升高之际提货时，他们发现，将货从仓库提出来并不像送进去那么容易。
Staplcotn仓储副总裁Shane Stephens表示，客户想要更快速从仓库提取棉花，就要有支付更高费用的准备。
仓库还希望保护他们的收入来源，尤其是在供应下滑之际。美国农户本季收成较少，而棉花商的争抢更是进一步消耗了库存。
根据美国农业部数据，5月第一周，仓库存货降至400万包以下，是至少2007年以来同期间的最低水平。
造成如此存货现状的原因之一在于美国农业部的最小出货规则(minimum loadout rule)，这项系统与伦敦金属交易所(LME)用来确保金属流量的规则相仿。
近几年来，LME上调了最小出货率要求，以缓解排队等候现象，现在正试图推行更为严格的规定。
就棉花而言，运营商在任何给定单周必须运输或准备运输容量或库存至少4.5%的量。一些仓库由洲际交易所(ICE.N)认证和监督，该交易所运营指标棉花期货合约，要求棉花受到请求后在九周内装运。
在需求高而供应低的时期，这样的频率过长，无法满足长期经受价格波动而保持最低库存的工厂的即时需求。
一位ICE的发言人拒绝对此置评。
**美国即将采行新举措**
2011年棉价剧烈波动令美国一家历史悠久的贸易商关门大吉，并引发有关市场操纵的指控，如今在棉花产业关键时刻，这个问题又再度浮现。
据美国棉花协会(NCC)5月7日的公告，按照贸易商、农户和仓库运营商组成的行业工作小组建议，美国农业部将在下月实施衡量交付速度的新制度。
新数据将显示商户要求装运多少包棉花，不过此一措施并不具强制性。
美国农业部拒绝评论这个新制度，也不对有关仓储商交付棉花速度太慢的抱怨发表看法。
虽然许多市场人士称，美国农业部这一举措迈出了良好的第一步，但奥兰国际全球棉花部主管Ashok Hegde表示，做得还不够。
“只有改变行业准则以提高交付速度，或者商业竞争压力推动仓储服务供应商提供更优质的服务，否则很难看到这种情况会发生什么改变，”他说。
排队等候虽让棉花业者感到苦恼，但似乎又不太可能向铝那样引起广泛关注。可口可乐(KO.N)和MillerCoors LLC等易拉罐厂商因铝市场排队等候问题曾激起国会举行听证会和诉讼，指称排队等候推高实货价格。
棉花市场不太可能出现这种情况。近月棉价虽然高于期货价格，但并未接近纪录高位。主要棉花用户在下一季新供应上市前都保持低调，并寄望向美国农业部施压会提高透明度。(完)
(编译 张涛/李春喜/石冠兰/李爽 审校 张明钧/王冠中/蔡美珍)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透台北4月21日 - 人民币止贬回稳，投资者将眼光重新聚焦涨幅落后的中国股市。认为在基本面持续改善的加持下，建议逢回加码，落后补涨行情可期。海外资金逐渐汇聚流向A股，亦将对人民币产生支撑作用。
--世界银行与IMF举行春季会议(至4月23日)。出席21日活动的嘉宾包括：欧洲央行总裁德拉吉与执委科尔、瑞典央行总裁英韦斯与副总裁扬松等。
路透华盛顿4月20日 - 在外界担心美国贸易保护主义抬头之际，特朗普政府周四向聚首华盛顿的全球财经官员发出了简单而又明确的信息：公平贸易意味着关税上以牙还牙。