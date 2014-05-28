热点聚焦：仓库排队越来越长 棉花重蹈铝市后尘？

图为印度西部古吉拉特邦Kadi镇一家棉花加工厂，一名工人在给机器喂料。 REUTERS/Amit Dave

路透纽约5月28日 - 棉花贸易商从美国仓库提货要等上数月时间。这种情况正在加剧供应紧张，令人担忧棉花市场正受制于仓储环节，重演先前导致铝市交易深陷危机的仓储游戏。

棉花库存降至逾七年来的最低季节性水平，棉价大涨，所以今年拥有仓储棉花的贸易商纷纷提出库存，准备利用价格上升之机大赚一笔。但12家贸易商、买家和仓库运营商表示，有些仓库运营商却千方百计拖延出库速度，以便能继续收取仓储费用。

多年来这个问题一直在断断续续地困扰该市场，今年更是变本加厉，从美国德州卢博克市到田纳西州孟菲斯市的仓库都存在这个问题。虽然出库迟滞现象未获得普遍的报导，但贸易商表示，目前问题是现行的最低出货速度规定于2004年开始实施以来最严重之列。

“由于棉花需要数月才能达到买家手里，美国棉商与种植商正在错过销售良机，”美国加州贝克尔斯菲市中型棉商Jess Smith & Sons Cotton的副总裁Kevin McDermott表示。

全球第二大棉花贸易商新加坡奥兰国际(OLAM.SI)，以及其它贸易商呼吁采取措施，以迫使仓库运营商尽快释出棉花。

那些拥有仓库的业者，包括独立仓库运营商、棉农合作社和贸易商，表示他们的出货速度完全符合政府规定。

但棉花种植者仓储协会(Cotton Growers Warehouse Association)承认，通过拖延出货来获得更多收入的可能性是存在的。该协会代表着附属于棉农合作社的仓储业务。

这是因为出库速度只规定了最低的棉花出库要求。只要仓库遵循这个最低要求，就没有违反规定。

“我们正在寻找办法，通过制度或通市场渠道，向提供良好服务的仓库提供奖励，打击为牟利而囤积棉花的仓库，”该协会的执行董事Andrew Jordan表示。

面对行业的压力，美国农业部(USDA)准备自下月开始加强监管。USDA监管着全国超过300家仓库。不过批评人士称，需要采取更多措施加快棉花流入市场的速度。

目前并不清楚究竟有多少棉花卡在等候的队伍中，市场消息人士不肯指明哪些仓库等候时间最长。各仓库储存量大小不一，从1,000-500,000包都有。

数位买家称，今年路易斯安那州一直是壅堵的热点，该州距离美国部分主要棉纺厂和运输枢纽很近。

由于厂家是配合即时生产制度(just-in-time)进行采购，棉花库存很低，而且价格波动不稳，交易员担心如果他们的棉花卡在排队长龙中，他们会因短缺而措手不及，最终不得不支付高价从其他渠道获取供应。

全球最大棉花贸易商--路易达孚，也是美国最大的贸易兼仓储运营商，该公司在美国八个州至少拥有18个仓库。至于其他贸易商，Ecom Agroindustrial至少拥有六个仓库，嘉吉和Olam各有三个仓库。来宝集团(NOBG.SI)至少也有三个，但该公司拒绝置评。其他公司对置评要求未作出回复。

棉花排队现象与金属铝仓储面临的问题相似，有时候铝买家需要等候长达两年时间才能提货。美国司法部和商品期货交易委员会(CFTC)正在对铝市场的问题进行调查。

浏览美国棉花价格和库存图表，请点选：link.reuters.com/fep59v

**铝市场解密**

棉花市场的拥堵程度并不像铝市场那般紧迫，但问题都大同小异。

仓库运营商提供租金折扣等激励措施来吸纳棉花和铝。在经济下行时期，这些交易对于手头有富余原材料的商人而言是有利可图的。

但当出口需求在2013年底升高且交易商急于在价格升高之际提货时，他们发现，将货从仓库提出来并不像送进去那么容易。

Staplcotn仓储副总裁Shane Stephens表示，客户想要更快速从仓库提取棉花，就要有支付更高费用的准备。

仓库还希望保护他们的收入来源，尤其是在供应下滑之际。美国农户本季收成较少，而棉花商的争抢更是进一步消耗了库存。

根据美国农业部数据，5月第一周，仓库存货降至400万包以下，是至少2007年以来同期间的最低水平。

造成如此存货现状的原因之一在于美国农业部的最小出货规则(minimum loadout rule)，这项系统与伦敦金属交易所(LME)用来确保金属流量的规则相仿。

近几年来，LME上调了最小出货率要求，以缓解排队等候现象，现在正试图推行更为严格的规定。

就棉花而言，运营商在任何给定单周必须运输或准备运输容量或库存至少4.5%的量。一些仓库由洲际交易所(ICE.N)认证和监督，该交易所运营指标棉花期货合约，要求棉花受到请求后在九周内装运。

在需求高而供应低的时期，这样的频率过长，无法满足长期经受价格波动而保持最低库存的工厂的即时需求。

一位ICE的发言人拒绝对此置评。

**美国即将采行新举措**

2011年棉价剧烈波动令美国一家历史悠久的贸易商关门大吉，并引发有关市场操纵的指控，如今在棉花产业关键时刻，这个问题又再度浮现。

据美国棉花协会(NCC)5月7日的公告，按照贸易商、农户和仓库运营商组成的行业工作小组建议，美国农业部将在下月实施衡量交付速度的新制度。

新数据将显示商户要求装运多少包棉花，不过此一措施并不具强制性。

美国农业部拒绝评论这个新制度，也不对有关仓储商交付棉花速度太慢的抱怨发表看法。

虽然许多市场人士称，美国农业部这一举措迈出了良好的第一步，但奥兰国际全球棉花部主管Ashok Hegde表示，做得还不够。

“只有改变行业准则以提高交付速度，或者商业竞争压力推动仓储服务供应商提供更优质的服务，否则很难看到这种情况会发生什么改变，”他说。

排队等候虽让棉花业者感到苦恼，但似乎又不太可能向铝那样引起广泛关注。可口可乐(KO.N)和MillerCoors LLC等易拉罐厂商因铝市场排队等候问题曾激起国会举行听证会和诉讼，指称排队等候推高实货价格。

棉花市场不太可能出现这种情况。近月棉价虽然高于期货价格，但并未接近纪录高位。主要棉花用户在下一季新供应上市前都保持低调，并寄望向美国农业部施压会提高透明度。(完)

(编译 张涛/李春喜/石冠兰/李爽 审校 张明钧/王冠中/蔡美珍)

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