中国正制定棉花和大豆补贴试点方案--官员

路透北京1月22日 -中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周三称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。

陈锡文在国新办举行的新闻发布会上称，中国进口的谷物相当于国内自己生产谷物的比重不到2.7%，小麦和大米的进口比重在2.5%到2.6%之间，今后的方针要努力保持小麦和大米比较高水平的自给。

他并确认今年国家对新疆棉花、东北和内蒙古大豆不再采取临时收储，而实行目标价格制度补贴试点。目前正在制定基本方案，处于政策设计时期。小麦、玉米、油菜籽等品种今年仍实行临时收储。

中央农村工作领导小组办公室副主任唐仁健表示，目前中国化肥的使用是世界上最高的，大约是5,800万吨，亩均的使用量也远远高于世界平均水平。农药，大约是180万吨\农膜240万吨，这些都造成了土地一定程度的污染和地力的下降。

“出于这个基本考虑，我们提出要对下一步过度使用的农业资源进行休养生息。”唐仁健称。

中国今年中央一号文件继续聚焦三农问题，新华社此前发布《关于全面深化农村改革加快推进农业现代化的若干意见》，鼓励探索创新，在明确底线的前提下，支持地方先行先试，尊重农民群众实践创造。（完）

(发稿 李文科；撰写 谢衡; 审校 黄凯)

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