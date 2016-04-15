今年起逐步有序消化国家储备棉库存 将调整至合理水平--中国发改委

中国国务院通知称支持外商投资企业拓宽融资渠道 可依法依规在主板等挂牌
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京4月15日 - 中国发改委和财政部周五联合发布公告称，中国从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。
发改委网站发布的公告指出，国家储备棉轮出原则上通过全国棉花交易市场以公开竞价的方式挂牌销售，如有需要国家将增加其他指定的交易平台开展储备棉交易；正常情况下每日储备棉挂牌销售数量不超过5万吨，如一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，将适当加大挂牌销售数量。
公告显示，储备棉轮出销售底价随行就市动态确定，原则上挂牌销售底价与国内外棉花现货价格挂钩联动，由国内市场棉花现货价格指数和国际市场棉花现货价格指数各按50%的权重计算确定。
此外，原则上每年3月至8月国家法定工作日均安排储备棉挂牌竞价销售；当年9月至下一年2月新棉集中上市期间暂停储备棉轮出。
公告称，今年将从5月份开始轮出，具体轮出时间为5月3日至8月31日的国家法定工作日；轮出总量不超过200万吨。原则上每日挂牌销售数量不超过3万吨，优先安排进口棉轮出。（完）
(发稿 李贺；审校 曾祥进)
路透北京1月17日 - 中国国务院日前正式发布扩大对外开放积极利用外资若干措施的通知，支持外商投资企业拓宽融资渠道。外商投资企业可以依法依规在主板、中小企业板、创业板上市，在新三板挂牌，以及发行企业债券、公司债券、可转换债券和运用非金融企业债务融资工具进行融资。
路透北京1月17日 - 中国国家发展改革委最新发布通知，要求进一步做好外商投资项目核准和备案管理工作，总投资（含增资）3亿美元及以上限制类项目，由发改委核准，其中总投资（含增资）20亿美元及以上项目报国务院备案。
路透上海/北京1月17日 - 人民币兑美元即期周二大幅收涨248点，离岸人民币盘中亦大涨逾400点，因美元指数回落；中间价则回调近120点。交易员指出，近期不确定因素较多，加上春节日益临近，客盘购汇意愿略减。近期汇价波动加大，市场等待英国退欧计划明晰和美国新总统特朗普就职演讲等风险事件落定。