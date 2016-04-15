今年起逐步有序消化国家储备棉库存 将调整至合理水平--中国发改委

路透北京4月15日 - 中国发改委和财政部周五联合发布公告称，中国从今年起逐步有序消化国家储备棉库存，将储备规模调整至合理水平。

发改委网站发布的公告指出，国家储备棉轮出原则上通过全国棉花交易市场以公开竞价的方式挂牌销售，如有需要国家将增加其他指定的交易平台开展储备棉交易；正常情况下每日储备棉挂牌销售数量不超过5万吨，如一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，将适当加大挂牌销售数量。

公告显示，储备棉轮出销售底价随行就市动态确定，原则上挂牌销售底价与国内外棉花现货价格挂钩联动，由国内市场棉花现货价格指数和国际市场棉花现货价格指数各按50%的权重计算确定。

此外，原则上每年3月至8月国家法定工作日均安排储备棉挂牌竞价销售；当年9月至下一年2月新棉集中上市期间暂停储备棉轮出。

公告称，今年将从5月份开始轮出，具体轮出时间为5月3日至8月31日的国家法定工作日；轮出总量不超过200万吨。原则上每日挂牌销售数量不超过3万吨，优先安排进口棉轮出。（完）