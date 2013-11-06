郑棉小幅收跌 国内收储政策减缓美棉13连跌冲击

第二季香港GDP增速料减慢至2.6% 首季预测增长3.3%--香港大学
路透香港4月11日 - 香港大学周二发表报告，预测第二季香港实质本地生产总值（GDP）按年增长2.6%，按季有所减慢，因预计私人消费开支、货品进出口及服务输出等按季均有所放缓。
路透上海11月6日 -郑州商品交易所棉花期货周三小幅收低，此前美国期棉连续13个交易日下跌，但在国内收储政策支撑下，郑棉盘面仍延续不温不火的“政策市”走势。
郑棉主力405合约收低0.54%，至每吨18,535元，进一步远离20,400元的本年度收储价。隔夜洲际交易所(ICE)指标期棉连跌13日，收报每磅75.94美分，因市场担心中国在收储的同时将出售一批储备棉花，从而减少对海外棉花的需求。
中信建投期货分析师潘颖表示，年内抛储的可能性确实比较大，但由于主要是对接现货市场的用棉需求，对国内期价的影响有限。
“目前国内纺织企业原料库存处于低位，部分高端厂商对高品质棉的需求较大，仅靠现货市场采购的品质较低的棉花恐怕难以满足需求，也只能通过国储抛储来解决这个现实的问题。“她表示。
为兼顾棉花种植业者和用棉企业利益，中国从2011年开始对国产棉花实行敞开收储制度，同时每年也会向用棉企业出售部分棉花储备。
行业统计显示，本年度中国棉花收储进度明显加快，截至本周一已突破140万吨。
据方正期货的农产品分析师蔡平霞估计，目前国储棉的库存已达到850万吨左右，本年度收储结束可能会接近1,000万吨的高位，这部分庞大库存的动向，对于国际棉花价格的影响很大。
不过中信建投期货的潘颖表示，目前郑棉还是主要受收储政策因素的影响，需要关注收储期结束后，监管层对目前的棉花临储制度作出什么样的调整调整。从长期而言，临储制度若取消，将会令国内外棉花价差逐步趋近。
(发稿 丁琦；审校 黄凯)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
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