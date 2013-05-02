全球商品：全球棉花库存料增长，尽管棉厂使用量上升--ICAC

路透纽约5月1日 - 国际棉花咨询委员会(ICAC)周三公布，到2014年7月底，全球棉花库存料将增长35万吨至逾1,800万吨，可供全球棉厂使用九个月。

ICAC在声明中称，尽管消费料将增加而生产将下降，但库存或将较上年同期增长。

由于棉价上升导致农户增加种植，而需求因棉厂转而使用低价替代品而下降，所以自2011/12年度以来一直预计库存增加。

ICAC将截至7月底的本作物年度末结转库存预估从4月时预计的1,669万吨上修至1,790万吨。

ICAC预计2012/13年度棉花产量为2,634万吨，2013/14年度将降至2,461万吨。4月时的预期分别为2,601万吨和2,347万吨。本次预估较4月有所上修。

与此同时，棉花消费料将上升，尽管全球最大纺织市场--中国棉厂的棉花使用量料将下降。

ICAC表示，预计2012/13年度全球棉厂的棉花使用量将为2,371万吨，2013/14年度为2,425万吨，分别高于上月预估的2,341万吨和2,371万吨。

根据ICAC数据，2013年中国棉厂的棉花使用量料将降至830万吨，2013/14年度将跌至10年低点800万吨，但这将被印度、孟加拉、土耳其和巴基斯坦棉厂消费量增加所抵消。(完)