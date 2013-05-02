全球商品：全球棉花库存料增长，尽管棉厂使用量上升--ICAC

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透纽约5月1日 - 国际棉花咨询委员会(ICAC)周三公布，到2014年7月底，全球棉花库存料将增长35万吨至逾1,800万吨，可供全球棉厂使用九个月。
ICAC在声明中称，尽管消费料将增加而生产将下降，但库存或将较上年同期增长。
由于棉价上升导致农户增加种植，而需求因棉厂转而使用低价替代品而下降，所以自2011/12年度以来一直预计库存增加。
ICAC将截至7月底的本作物年度末结转库存预估从4月时预计的1,669万吨上修至1,790万吨。
ICAC预计2012/13年度棉花产量为2,634万吨，2013/14年度将降至2,461万吨。4月时的预期分别为2,601万吨和2,347万吨。本次预估较4月有所上修。
与此同时，棉花消费料将上升，尽管全球最大纺织市场--中国棉厂的棉花使用量料将下降。
ICAC表示，预计2012/13年度全球棉厂的棉花使用量将为2,371万吨，2013/14年度为2,425万吨，分别高于上月预估的2,341万吨和2,371万吨。
根据ICAC数据，2013年中国棉厂的棉花使用量料将降至830万吨，2013/14年度将跌至10年低点800万吨，但这将被印度、孟加拉、土耳其和巴基斯坦棉厂消费量增加所抵消。(完)
(编译 于春红; 审校 李爽)
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路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。