印度今年将取代中国成为全球最大棉花种植国--USDA

路透纽约9月11日(记者 Chris Prentice) - 美国政府周四表示，印度今年将超越中国成为全球最大的棉花种植国，这是30多年来首次。这反映出围绕中国农业政策的不确定性，全球棉花供应出现重大变化。

如果美国农业部的预测准确，这将标志中国在全球棉花市场的主导地位终结。中国今年取消了棉花临时收储政策。中国的这项政策曾令农民受益，并在过去三年推高了全球棉花价格。

同时，中国劳动力和原材料成本上升，迫使部分纱厂将生产转至海外，中国的纺织业失去了其竞争优势。

这也是美国农业部首次正式承认世界棉花供需出现拐点。美国农业部的作物估计常被用作全球农业市场的基准。

中印在全球棉花市场地位的互换在预料之中。中国棉花收储政策存不确定性，棉农植棉积极性下降，而印度则从8月份开始了棉花种植热潮。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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