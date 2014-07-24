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市场报道 | 2014年 7月 25日 星期五 05:45 BJT

纽约期市：期棉重挫约4%至两年新低，因技术性和投机性卖盘打压

路透纽约7月24日 - 洲际交易所(ICE)期棉周四重挫约4%，至两年新低，录得逾两个月最大单日跌幅，因技术性和投机性卖盘，抵消美国出口销售数据强劲的影响。

交投最活跃的ICE-12月期棉合约 收挫3%，报每磅66.05美分，盘中一度跌至65.66美分的合约新低，成交量为2.23万口。

交易员表示，12月期棉成功守住65美分关口为市场打下更安全的技术根基，65美分是2012年6月来的最低水准。

大规模的棉纺厂低吸买盘也有助于抑制跌势。(完)

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橡胶市场报导 马来西亚棕榈油

上海SHFE期胶 <0#SNR:> 泰国现货 <0#ASRUBBER-TH>

日本TOCOM期胶 <0#JRU:> 印度尼西亚现货 <0#ASRUBBER-ID>

新加坡SICOM期胶 <0#SRU:> 马来西亚现货 <0#ASRUBBER-MY>

泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 利棣儿)
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