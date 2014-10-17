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亚洲 | 2014年 10月 18日 星期六 03:28 BJT

纽约期市：周度出口销售数据公布后期棉下滑，本周收低

路透纽约10月17日 - 期棉周五回吐早盘升幅，因之前美国政府数据显示，上周仅出口销售了7,000包棉花，远逊预期，对全球最大购买国－中国需求减弱的担忧加重。

交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.56美分，或0.9%，报每磅63美分。

现货月期棉CTc1>本周收低，为三周来首次，此前美国农业部报告显示，在截至10月9日该周有超过2万包棉花订单被取消。

“今年出口销售情况比担心的还要差，”KCG Futures棉花专家Sharon Johnson称。

该报告助燃了对全球需求疲弱和库存猛增的担忧。预计2014/15年度全球结转库存将创纪录。(完)

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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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