纽约期市：周度出口销售数据公布后期棉下滑，本周收低

标题新闻：联合国秘书长古特雷斯对安理会称与朝鲜缺乏沟通渠道是危险的，需要避免误判和误解
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路透纽约10月17日 - 期棉周五回吐早盘升幅，因之前美国政府数据显示，上周仅出口销售了7,000包棉花，远逊预期，对全球最大购买国－中国需求减弱的担忧加重。
交投最活跃的ICE-12月期棉 收跌0.56美分，或0.9%，报每磅63美分。
现货月期棉CTc1>本周收低，为三周来首次，此前美国农业部报告显示，在截至10月9日该周有超过2万包棉花订单被取消。
“今年出口销售情况比担心的还要差，”KCG Futures棉花专家Sharon Johnson称。
该报告助燃了对全球需求疲弱和库存猛增的担忧。预计2014/15年度全球结转库存将创纪录。(完)
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泰国AFET期胶 <0#ARU:> 新加坡现货 <0#ASRUBBER-SG> (编译 李军; 审校 母红)
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俄罗斯能源部长诺瓦克 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡4月28日 - 市场人气改善提振380-cst燃料油远期升水走 阔，因为市场预期第一季多数时间都拖累市场的供应过剩将缩窄。 周四新加坡燃料油库存降至三个月低点，这是供应减少的一个迹象， 此前曾创下自1月4日以来最大单周降幅。 0900 GMT，洲际交易所(ICE)日期较近的380-cst燃料油跨月价差，即 从5/6月一直到9/10月，录得涨幅。 ICE-5/6月合约涨幅最大，每吨较前一交易日上涨0.25美元至0.95美 元。 除了人气好转之外，交易员还将5/6月价差上涨归因于市场参与人士 将4/5月部位展期，后者将在周末到期。 周五普氏窗口达成三笔船货交易，总计6万吨380-cst燃料油。 中石油购买了两笔，Coastal买入第三笔。 壳牌卖出两笔，贡渥(Gunvor)卖出第三笔。 自4月以来，普氏窗口总计成交358万吨380-cst燃料油。(完) (编译 李春喜; 审校 王洋)