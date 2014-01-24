政策收储唱罢直补制度登场 内外棉接轨仍需时日

《路透晚报》--4月26日
在围绕朝鲜导弹与核计划的紧张情势升温之际，美军周三开始将受到争议的萨德反导系统的零部件运至韩国的部署地点。韩国国防部称，萨德反导系统的部分设备已运抵南部星州郡的部署场地。
作者 李文科
路透北京1月24日 -中国2014年一号文件为饱受诟病的农产品“收储政策”奏响了终曲，市场呼吁已久的直补制度，也就是目标价格制度即将新鲜登场，新疆的棉花、东北和内蒙古的大豆率先试点给了市场更多期待。
不过目标价制度的试点才刚刚启动，实施细则尚不明晰，此外巨大的国储库存如何消化，棉花进口配额是否放开，也没有定论。市场雾里看花之际，国内外棉花价差的回归料难以在短期内变现。
自2011年国家实施棉花托市收储政策以来，棉花收储价格从19,800元/吨提高到了20,400元/吨，远高于进口棉花价格，价差最大时达到6,000元/吨。而国内棉价与进口棉滑准税下到港成本之间的正常价差为1,000-2,000元/吨。
“直补试点政策对2013/14年的棉价影响比较有限，但对2014/15年的价格影响可能会比较大，这取决于政府如何确定目标价格、下一步棉花进口配额量以及国储棉花去库存的进程等等。”金石期货高级棉花分析师于丽娟认为。
一号文件有关有关农产品收储和补贴的政策，意在确保国内粮食安全的基础上，引导部分农产品价格逐步向市场化回归。此前价格被收储人为拔高的品种，在高库存背景下将面临中长期下跌压力。
实际上，大豆价格受新政策影响应相对有限，因国产大豆在国内消费量中比重并不大，即使库存释放也很难影响中国对进口大豆的依赖度。但棉花则不同，中国过去两年收储的棉花约有千万吨，占全球库存六成之多，一旦释放，甚至可能打压国际棉价。
不过，市场人士普遍认为，棉花进口配额不会立马放开，国储庞大的库存仍是监管层考虑的重要因素，因此棉花价格内外接轨是一个漫长的过程，至少需要1-2年时间，除非消费迅速恢复，但这个可能性很渺茫。
“内外棉的价格短期不大可能回归，国外（棉价）涨一涨来靠拢是可能的，靠国内政策是很难的。”新湖期货研究所副所长时岩亦强调。
从另一个角度而言，2011年开启的敞开收储棉花的政策执行至今，已经到了“非退不可”的地步。敞开收储政策对市场干预过度，导致棉纺产业生存困难、进口配额倒卖、转圈棉以及庞大的收储成本等问题，距离收储政策意在理顺棉纺企业和农民利益的初衷已然越来越远。
上周日晚间公布的中央一号文件提出，2014年启动东北和内蒙古大豆、新疆棉花目标价格补贴试点，探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点，开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、油菜籽、食糖临时收储政策。
中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文对一号文件解读称，中国要确保“谷物基本自给，口粮绝对安全。”今后的方针要努力保持小麦和大米比较高水平的自给，大豆和玉米的进口适度增加。
**目标价设定是首要挑战**
从十八届三中全会到一号文件可以看出，中国虽然把粮食安全摆到国家战略的高度，但也是“有保有放”，口粮保证、谷物自给的基础上，其他品种的进口可以作为有益补充。
从这个角度而言，市场人士认为，大豆和棉花的目标价试点政策只是彻底市场化的过度政策。棉花市场的去政策化只是时间问题，待棉花库存消化殆尽，国内外棉价接轨才成为可能。
“之前的收储政策可以说抬高全球棉花价格，…直补政策是收储政策之后的过渡政策，待棉花库存消化差不多了，政策因素才会慢慢弱化，收储抛储政策还会延续。”于丽娟认为。
而在此之前，包括目标价格的设定、进口配额、收储放储节奏等都将影响新政策的效力。
目标价格定在什么位置非常关键，定的比较低则会影响农民种植的积极性，定的相对高一点有利于棉花库存消化，但若市场价格下跌明显则会增加国家的补贴成本，也会影响棉花的库存消化。
不仅如此，目标价格的设定亦将一定程度决定期货远月合约的走势，如果目标价格的设定打击棉农的种植意向，则可能导致远月棉花的供给下降，从而刺激棉花远期价格的上涨。
“维稳的角度来说，目标价格可能会跟去年一样，比如棉花仍然维持每吨20,400元，这是比较稳妥的做法，如果第一年就降低，农民的心理会有影响。”时岩指出。
中国国际期货研究报告指出，2014年有可能成为全球棉花库存由增转降的拐点，换句话说就是全球棉花由加库存周期转为去库存周期，而这个转变的推动因素就是中国停止收储转为直补，中国政府将会开始国储棉的去库存进程。因而大胆的预测，2014年全年棉花价格将会以下跌为主。
陈锡文此前亦称，从中央的安排来看，今年可能对一部分品种实行临时收购价格，先行试点，这两个品种过去没有纳入最低收购价格的范围，而是政府根据市场的情况实行临时收储价，其他根据试点的情况进一步推进。
**本周大宗商品其他新闻一览**
--中国粮食总产量已实现惊人的“十连增”，农业部官员周五表示，从技术和工作的角度看，仍有继续增产的空间，预计到2020年，中国粮食作物还要完成1-2次品种更新，未来粮食单产可以提高15-20公斤。
--中国国家统计局公布，2013年中国棉花产量631万吨，比上年减少7.7%；油料产量3,531万吨，增长2.8%。
--中国国家统计局公布的数据显示，该国2013年精炼铜产量跳增13.6%，因冶炼商扩大产能以满足国内不断增长的需求。
--中国北京市出台大气污染防治条例，将禁止新建或扩建炼油、水泥、炼焦、钢铁等制造加工项目，以及非金属矿采选等矿产资源开发项目。
--中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周三称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。
--路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。
--中国国家统计局周一公布，去年12月全国发电量4,780亿千瓦时，同比增长8.3%，当月粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%。（完）
(发稿 李文科; 审校)
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