政策收储唱罢直补制度登场 内外棉接轨仍需时日

作者 李文科

路透北京1月24日 -中国2014年一号文件为饱受诟病的农产品“收储政策”奏响了终曲，市场呼吁已久的直补制度，也就是目标价格制度即将新鲜登场，新疆的棉花、东北和内蒙古的大豆率先试点给了市场更多期待。

不过目标价制度的试点才刚刚启动，实施细则尚不明晰，此外巨大的国储库存如何消化，棉花进口配额是否放开，也没有定论。市场雾里看花之际，国内外棉花价差的回归料难以在短期内变现。

自2011年国家实施棉花托市收储政策以来，棉花收储价格从19,800元/吨提高到了20,400元/吨，远高于进口棉花价格，价差最大时达到6,000元/吨。而国内棉价与进口棉滑准税下到港成本之间的正常价差为1,000-2,000元/吨。

“直补试点政策对2013/14年的棉价影响比较有限，但对2014/15年的价格影响可能会比较大，这取决于政府如何确定目标价格、下一步棉花进口配额量以及国储棉花去库存的进程等等。”金石期货高级棉花分析师于丽娟认为。

一号文件有关有关农产品收储和补贴的政策，意在确保国内粮食安全的基础上，引导部分农产品价格逐步向市场化回归。此前价格被收储人为拔高的品种，在高库存背景下将面临中长期下跌压力。

实际上，大豆价格受新政策影响应相对有限，因国产大豆在国内消费量中比重并不大，即使库存释放也很难影响中国对进口大豆的依赖度。但棉花则不同，中国过去两年收储的棉花约有千万吨，占全球库存六成之多，一旦释放，甚至可能打压国际棉价。

不过，市场人士普遍认为，棉花进口配额不会立马放开，国储庞大的库存仍是监管层考虑的重要因素，因此棉花价格内外接轨是一个漫长的过程，至少需要1-2年时间，除非消费迅速恢复，但这个可能性很渺茫。

“内外棉的价格短期不大可能回归，国外（棉价）涨一涨来靠拢是可能的，靠国内政策是很难的。”新湖期货研究所副所长时岩亦强调。

从另一个角度而言，2011年开启的敞开收储棉花的政策执行至今，已经到了“非退不可”的地步。敞开收储政策对市场干预过度，导致棉纺产业生存困难、进口配额倒卖、转圈棉以及庞大的收储成本等问题，距离收储政策意在理顺棉纺企业和农民利益的初衷已然越来越远。

上周日晚间公布的中央一号文件提出，2014年启动东北和内蒙古大豆、新疆棉花目标价格补贴试点，探索粮食、生猪等农产品目标价格保险试点，开展粮食生产规模经营主体营销贷款试点。继续执行稻谷、小麦最低收购价政策和玉米、油菜籽、食糖临时收储政策。

中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文对一号文件解读称，中国要确保“谷物基本自给，口粮绝对安全。”今后的方针要努力保持小麦和大米比较高水平的自给，大豆和玉米的进口适度增加。

**目标价设定是首要挑战**

从十八届三中全会到一号文件可以看出，中国虽然把粮食安全摆到国家战略的高度，但也是“有保有放”，口粮保证、谷物自给的基础上，其他品种的进口可以作为有益补充。

从这个角度而言，市场人士认为，大豆和棉花的目标价试点政策只是彻底市场化的过度政策。棉花市场的去政策化只是时间问题，待棉花库存消化殆尽，国内外棉价接轨才成为可能。

“之前的收储政策可以说抬高全球棉花价格，…直补政策是收储政策之后的过渡政策，待棉花库存消化差不多了，政策因素才会慢慢弱化，收储抛储政策还会延续。”于丽娟认为。

而在此之前，包括目标价格的设定、进口配额、收储放储节奏等都将影响新政策的效力。

目标价格定在什么位置非常关键，定的比较低则会影响农民种植的积极性，定的相对高一点有利于棉花库存消化，但若市场价格下跌明显则会增加国家的补贴成本，也会影响棉花的库存消化。

不仅如此，目标价格的设定亦将一定程度决定期货远月合约的走势，如果目标价格的设定打击棉农的种植意向，则可能导致远月棉花的供给下降，从而刺激棉花远期价格的上涨。

“维稳的角度来说，目标价格可能会跟去年一样，比如棉花仍然维持每吨20,400元，这是比较稳妥的做法，如果第一年就降低，农民的心理会有影响。”时岩指出。

中国国际期货研究报告指出，2014年有可能成为全球棉花库存由增转降的拐点，换句话说就是全球棉花由加库存周期转为去库存周期，而这个转变的推动因素就是中国停止收储转为直补，中国政府将会开始国储棉的去库存进程。因而大胆的预测，2014年全年棉花价格将会以下跌为主。

陈锡文此前亦称，从中央的安排来看，今年可能对一部分品种实行临时收购价格，先行试点，这两个品种过去没有纳入最低收购价格的范围，而是政府根据市场的情况实行临时收储价，其他根据试点的情况进一步推进。

**本周大宗商品其他新闻一览**

--中国粮食总产量已实现惊人的“十连增”，农业部官员周五表示，从技术和工作的角度看，仍有继续增产的空间，预计到2020年，中国粮食作物还要完成1-2次品种更新，未来粮食单产可以提高15-20公斤。

--中国国家统计局公布，2013年中国棉花产量631万吨，比上年减少7.7%；油料产量3,531万吨，增长2.8%。

--中国国家统计局公布的数据显示，该国2013年精炼铜产量跳增13.6%，因冶炼商扩大产能以满足国内不断增长的需求。

--中国北京市出台大气污染防治条例，将禁止新建或扩建炼油、水泥、炼焦、钢铁等制造加工项目，以及非金属矿采选等矿产资源开发项目。

--中国中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文周三称，中国强调口粮要绝对安全主要指小麦和大米，今后更多需要进口是大豆，玉米进口也将适度增长。今年棉花和大豆目标价格补贴的试点方案正在制定。

--路透根据政府初步数据测算，中国2013年表观石油需求每日978万桶，同比增速回落至1.6%的五年低点；12月表观石油需求同比下降7.5%。

--中国国家统计局周一公布，去年12月全国发电量4,780亿千瓦时，同比增长8.3%，当月粗钢产量为6,235万吨，同比增加6.5%。（完）

(发稿 李文科; 审校)

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