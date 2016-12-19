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中国财经 | 2016年 12月 19日 星期一 12:46 BJT

冀鲁部分棉花加工企业因空气污染红色预警停产

路透北京12月19日 - 根据中国棉花网报导，过去几天，河北地区、山东部分地区发布空气污染红色预警，雾霾迷漫，促使这两省的部分棉花加工企业停产。

该网报导称，河北和山东两省的部分棉花加工企业停产。报导未指明有多少家企业受影响，也没有给出涉及产量的详情。

报导还称，这次集中治污要持续到本月底。因此，棉花生产、交易也要耐心等待。(完)

(编译 侯雪苹；审校 白云)

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