储备棉何时投放尚未定--发改委官员

摩根大通、法兴和东方汇理成为人民币银行间汇市即期做市商
路透北京3月28日 - 中国外汇交易中心周二称，摩根大通银行（中国）、法国兴业银行（中国）和东方汇理银行（中国）自4月1日起成为新的人民币外汇市场即期做市商；中国邮政储蓄银行、中国进出口银行和华夏银行成为新的人民币外汇市场远掉做市商。
路透北京9月26日 - 中国国家发改委经贸司处长张显斌称，现在的当务之急是落实好临时棉花收储政策，严防“转圈棉”，但何时投放储备棉取决于市场资源，具体时机仍未决定。
中棉协网站刊登其在全国棉花形势分析会上讲话称，落实好临时收储政策，主要包括三个方面：一是在棉花质量方面能引起高度重视；二是在保护棉农利益方面，切实落实到位与收购价格相挂勾；三是严防“转圈棉”问题，并上升到法律层面，除经济处罚还要承担刑责。
“关于储备棉投放问题，投放时间取决于市场资源，有关方面正在密切监测，具体时机与相关部门研究决定。”张显斌称。
他并认为，储备棉投放前提是充分满足纺企业需要，价格按有利于纺织市场需求、市场稳定等方面来确定，
而关于明年棉花进口配额问题，等产销形势明朗后再专题研究。关于配额分配方面，也将研究解决更加公平公正的问题。
此前，2013年度棉花临时收储工作已于9月9日启动，以稳定棉花生产、经营者和用棉企业市场预期，保护棉农利益。（完）
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(发稿 李文科; 审校 张喜良)
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