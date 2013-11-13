中国或最早本周开始出售储备棉--消息人士

路透北京11月13日 -贸易消息人士周三称，预计中国最早本周开始销售棉花储备，这会增加当地市场供应，并打压已然远离8月高点的国际棉花价格。

经过三年补库计划后，中国当前持有约1,000万吨棉花库存，超过世界库存的一半，因此国储棉的销售受到全球市场密切关注。

中国一名贸易消息人士称，仓库已经开始把棉花装包，可能下周启动销售。

精确时间尚不清楚，贸易商给出的日期从11月15日至11月20日。消息人士表示，也不清楚准备出售的数量。

外界广泛预计中国将以每吨18,000元人民币的价格出售储备棉，较ICE 12月棉花期约溢价约70%。

中国一家企业的贸易员说，该价格与全关税并购买进口配额来进口印度棉花的成本相当。

上述交易员表示，与在库存存了两三年的储备棉相比，厂家或更喜欢印度的新棉。

中国的厂家一直以来抱怨储备棉的质量和存储中的重量损失。前述中国消息人士称，即将销售的库存是2011年作物，可能是“中等”质量。

不过行业人士表示，中国企业仍可能购买，因许多企业没有进口配合，另外市场供应也紧张。(完)

(编译 田建华; 审校 隋芬)

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