中国2013年度棉花收储成交突破500万吨--行业网站

路透上海1月6日 -中国棉花信息网周一称，上周(12.30-1.3)国内棉花临时收储成交总量为33.12万吨，至此2013年度棉花临时收储挂牌累计成交501.65万吨，接近当年预估产量的四分之三。

刊登在该网站的新闻稿称，截至今年1月3日，2013年度棉花临时收储中，新疆累计成交197.72万吨，骨干企业共累计成交169.35万吨。

分省份统计，新疆为成交量最高的省份，其成交量占总成交的71.23%；其次为山东，湖北占及河北。

中国棉花协会上月在报告中预计，2013年国内棉花产量为677万吨，较2012年减少12.5%。业内人士估计，本年度收储成交规模或低于上一年度的650万吨，因棉花产量下降。

中国从2011年开始对国产棉花实行固定价格的敞开收储制度，2013年度的收储价为每吨20,400元，远高于当前国际市场棉花的价格。收储政策给相关产业带来的弊端也已引起相关部门的重视。

新华社12月引述财政部长楼继伟的话，财政部将制定目标价格，试行补贴大豆及棉花农户，但他并未提供时间表细节。

以下是路透基于中国棉花信息网(www.cottonchina.org)数据所做的收储成交统计：

时间 成交量(吨) 本年度累计成交(吨)

1月3日当周 331,160 5,016,540

12月27日当周 320,520 4,685,380

12月20日当周 410,660 4,364,860

12月13日当周 415,000 3,954,200

12月6日当周 475,800 3,539,200

11月29日当周 417,200 3,063,400

11月22日当周 481,220 2,646,200

11月15日当周 269,450 2,164,980

11月8日当周 555,920 1,895,530

11月1日当周 608,560 1,339,610

10月25日当周 329,290 731,050

10月18日当周 156,530 401,760

9月29,30日及

10月8-12日* 193,030 245,230

9月27日当周** 51,420 52,200

9月16-18日*** 780 780

* 受国庆假期工作日调整影响

** 包括六个交易日，受假期调整影响

*** 受中秋假期影响 （完）

更多细节，点选中国棉花信息网：(here)

(发稿 丁琦；审校 黄凯)

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