郑棉收高 盘中逼近两万元关口

路透上海1月17日 - 中国棉花期货延续上月末以来的强势表现，主力合约周五小幅收高，盘中一度逼近20,000元整数关，近期美棉价格连续上涨，加之国内可交割资源的逐步减少，均为多头拉升提供了依据。

不过分析师亦指出，随着期价逐步接近20,400元的去年收储价，上方的抛压也将急剧上升，操作上追高须谨慎。

郑商所棉花主力405合约收报每吨19,860元，上涨0.35%，盘中最高触及19,950元，距离20,000元的整数关仅咫尺之遥。过去一个月郑棉主力合约涨幅接近6%。

方正期货农产品分析师蔡平霞表示，“随着棉花收储的推进，大部分资源已流入国储仓库，市场的资源非常有限，409之前的合约都可能面临仓单不足的问题。”

中国已连续第三年实行棉花收储制度。行业网站--中国棉花信息网的统计显示，截至本周四，2013年度中国棉花临时收储累计成交548.6万吨，与去年同期大致相当。大部分棉花流入国储，也意味着市场上可供期货交割的棉花资源不断减少。

此外，受美国棉花出口销售数据提振，洲际交易所(ICE)期棉昨日大涨，也对郑棉价格带来不小的提振，尤其是远月合约。

周四刚登场的郑棉远月501合约大涨2.35%，至16,745元。

蔡平霞指出，在全球产量下降的预期下，美棉表现坚挺，国内远月合约如果没有收储政策的支撑，价格走势肯定会向美棉靠拢。目前远月16,000多元的价位应该说体现消化了国内收储停止的因素，后期基本面将发挥主导作用。

此前新华社报道，中国将取消具有争议的大豆及棉花收储机制，改以直接补贴农户。收储机制遭外界指责为扭曲市场，导致加工厂进口棉花成本尚低于国内棉花。

行业网站--中国棉花网此前援引海关数据称，2013年中国棉花进口总量为414.8万吨，同比减少19.2%。(完)

(发稿 丁琦；审校 林高丽)

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