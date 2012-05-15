Coty因雅芳错过谈判最後期限 撤回其收购要约

2009年4月18日拍到的雅芳产品图片。Coty Inc周一表示，撤回对全球最大化妆品直销商雅芳(Avon)作价107亿美元的收购要约，因雅芳错过展开收购协商的最後期限。 REUTERS/Eric Thayer

路透5月14日电---Coty Inc周一表示,撤回对全球最大化妆品直销商雅芳(Avon)(AVP.N)作价107亿美元的收购要约,因雅芳错过展开收购协商的最後期限.

Coty最初在4月对雅芳提出公开收购要约,但後来表示,若周一前未能如期开展谈判,就不再推进收购事宜.

"贵方完全不与我方接洽,因此我们认为贵方不愿按合理时间表探求进行友好协商的合并,"Coty董事长Bart Becht在致雅芳的信函中称,该信函注明日期是周一,并对外公布.

"Coty是时候去继续寻求其它的机会了."

雅芳未立即回复要求其置评的徵询.

雅芳股价周一在纽约证交所收高0.77美元,报20.96美元.Coty在当天股市收盘後公布此决定.(完)

--编译 白云;审校 王冠中

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